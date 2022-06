Samsung prepara nova versão do Galaxy S21 FE mais barata e sem 5G

A Samsung estaria se preparando para lançar uma nova versão do Galaxy S21 FE ainda mais barata, com processador inferior e sem suporte à internet 5G. Pelo menos é o que indica uma lista vazada por lojas online na Europa, à qual o site especializado Galaxy Club teve acesso antes que fosse retirada do ar. Vale a pena lembrar que a versão anterior do celular vinha com os chipsets intermediários Snapdragon 888 ou Exynos 2100, dependendo do país.