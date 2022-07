Samsung tem planos para celulares dobráveis e baratos até 2024

A Samsung deve lançar celulares dobráveis abaixo dos US$ 800 – cerca de R$ 4,2 mil – a partir de 2024. De acordo com informações publicadas pelo site Phone Arena nesta quarta-feira (29), tais modelos fariam parte da possível linha Galaxy A com dobras. Hoje em dia os recentes Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 são vendidos por US$ 1.799 (R$ 9,5 mil) e US$ 999 (R$ 5,2 mil) nos Estados Unidos, respectivamente.