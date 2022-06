Smart TV: como descobrir quais aplicativos e serviços são compatíveis?

Toda TV Smart conta com um sistema operacional que permite navegar pelos diferentes recursos, alternar entre os canais da TV digital, portas HDMI para home theater, videogame, TV a cabo, etc., além de instalar e acessar os aplicativos dos serviços de conteúdo, como YouTube, Netflix, GloboPlay, Disney+, Star+, HBO Max, StarzPlay, Apple TV+, entre muitos outros.

Atualmente, são quatro sistemas principais: a LG tem o webOS; a Samsung utiliza o Tizen; a AOC, algumas TVs da Philips, Philco e TCL usam o Roku OS; e Android TV/Google TV equipa aparelhos Panasonic, outros modelos TCL, Philco, Philips e as últimas unidades da Sony.

Algumas marcas e modelos mais populares contam com sistemas próprios e mais simples, que podem decepcionar nas funções, na navegação e, principalmente, nos apps disponíveis.

E muitas Smart TVs já vêm com apps instalados de fábrica e até teclas de acesso rápido no controle.

Os serviços mais populares no Brasil, como YouTube, Netflix e GloboPlay, costumam ter aplicativos disponíveis para uma variedade maior de modelos e de versões dos sistemas das Smart TVs. Mesmo que uma marca deixe de atualizar uma linha de aparelhos, é garantido que esses apps vão continuar funcionando por mais algum tempo.

Por outro lado, novos serviços costumam entrar no mercado com aplicativos disponíveis para os modelos de Smart TVs de grandes marcas, com foco em linhas daquele ano, do ano anterior e, talvez, de dois anos antes. Aparelhos mais antigos vão sofrer com essa disponibilidade.

Por isso, uma dica essencial é tentar sempre escolher entre aparelhos mais novos, lançados neste ano ou no ano passado. Ao escolher uma Smart TV em promoção, lançada dois anos atrás, você pode estar levando para casa um aparelho que já deixou de ser atualizado e não possui os serviços que quer assistir.

Como saber os dispositivos e apps compatíveis

Para ter certeza de que os aplicativos e serviços estão disponíveis em um modelo específico, o mais indicado é olhar a página do produto no site da fabricante e também consultar os sites dos serviços. Praticamente todos possuem um link de dispositivos e TVs compatíveis com os seus aplicativos, localizado na barra inferior do site ou na Ajuda.

Caso um serviço específico não tenha app compatível, as Smart TVs mais modernas e com mais recursos costumam vir com Google Chromecast e Apple AirPlay embutidos, o que facilita muito espelhar conteúdos de um celular ou tablet direto para a tela grande.

Assim, você consegue assistir a programas, eventos e filmes em aplicativos menos populares, de assuntos e criadores específicos, estrangeiros e não disponíveis para sua TV, mas que possuem app para smartphone.

O processo costuma ser muito fácil: com a Smart TV e o dispositivo conectados no mesmo Wi-Fi, é só dar play no conteúdo, clicar na tela e procurar os ícones do Apple AirPlay para iPhones e iPads (um retângulo com um triângulo na parte de baixo) ou do Chromecast para aparelhos Android (um retângulo com três sinais de ondas no canto esquerdo).

Jeito fácil de assinar serviços de streaming

Juntamente com pesquisar a disponibilidade dos aplicativos e a compatibilidade dos serviços com a sua Smart TV, é muito mais fácil assinar os serviços de conteúdo e streaming em seu site através do computador ou celular, antes de baixar o app na TV.

É mais prático preencher seus dados, número do cartão, etc., no teclado físico ou no smartphone do que fazer isso com o controle remoto e um teclado virtual da tela da TV.

Depois, para entrar com sua conta, a maioria das novas TVs já possuem um tipo de login facilitado, digitando no celular um código que aparece na tela da Smart TV, desde que os aparelhos estejam conectados na mesma Internet ou Wi-Fi.

Ou você pode fazer o login com e-mail e senha, da forma tradicional.