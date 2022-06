Smart TV: como instalar uma TV na parede?

Com as TVs cada vez mais leves e finas, prender o aparelho à parede se tornou uma solução de visual clean e que libera espaço no ambiente, dispensando rack, painel ou outro móvel. Mas você sabe como instalar e fixar uma Smart TV na parede? O Shoptime ensina.

1- Encontre a parede perfeita

Antes de sair furando a parede, pense com cuidado qual o melhor lugar para pendurar a sua Smart TV. Além da configuração da sala, posição dos sofás e outros móveis, é preciso levar em consideração as janelas e entradas de luz natural, que podem criar reflexo e dificultar a visualização do display.

Sobre a altura da instalação da TV, o ideal é seguir a altura média dos olhos, sem forçar a cabeça para baixo nem muito para cima. A melhor maneira de definir é sentar no sofá ou deitar na cama, para entender a posição mais confortável. Uma boa referência é ter o centro da tela a 1,50 m de altura, mas isso pode variar dependendo da altura do sofá, da distância, da presença de outros móveis e também da altura dos moradores.

Em seguida, é preciso avaliar o material da parede que, preferencialmente, deve ser de alvenaria ou concreto. Se a parede apresentar sinais de umidade, rachaduras ou reboco solto, não serve. Melhor pensar em arrumar isso antes.

Outro detalhe importante é não furar paredes estruturais, vigas ou colunas. Tome cuidado também com paredes onde passam canos e colunas de água.

Para paredes de gesso ou drywall, você precisa encontrar vigas e colunas na parte de dentro, para fixar o suporte sem risco do aparelho cair, levando junto parte da parede.

Por tudo isso, é recomendável verificar a planta da casa, consultar o zelador do prédio ou um especialista para não cometer erros.

E mesmo quem vai apostar em um rack com painel para pendurar a TV no alto precisa verificar a parede, pois a estrutura do móvel também deve ser bem fixada, para suportar o peso do aparelho. Além de criar um elemento vertical na sala, a vantagem do painel é esconder fios e cabos por trás.

2- Planeje as instalações

Como o ideal da TV na parede é não ter fios e cabos aparentes, é melhor pendurar a TV em um suporte já próximo de uma tomada. Se não há tomada perto, ou você terá de conviver com o cabo pendurado ou precisa chamar um profissional para fazer uma pequena obra e instalar uma nova tomada. Dependendo do estilo do ambiente, canaletas externas e caixinhas de tomada de metal são uma opção.

Já quem está reformando ou construindo resolve a fixação da TV com muito mais facilidade, encontrando a parede ideal e já deixando prontas as instalações de tomada, canaletas ou conduítes para passar fio da antena, cabo HDMI, cabo Ethernet e outros, ligando a TV aos aparelhos necessários.

Porém, se a sua Smart TV funcionar bem no Wi-Fi e com a antena digital interna, e você não pretende conectar outros dispositivos nela, como TV a cabo e videogames, é muito mais fácil, só precisa da tomada.

3- Escolha o suporte apropriado

O manual de instruções da sua nova Smart TV deve trazer instruções sobre o tipo de suporte recomendado, levando em consideração o tamanho e o peso do aparelho. O manual pode indicar, inclusive, se você deve utilizar apenas um suporte fixo ou pode usar um do tipo articulado. Isso depende, principalmente, do peso da TV.

O padrão dos suportes é chamado VESA, sigla em inglês para Video Eletronics Standards Association, uma associação formada por profissionais e engenheiros ligados ao segmento dos eletrônicos, que elaborou normas para uniformizar a construção de equipamentos e acessórios.

Os fabricantes de suporte costumam especificar a compatibilidade das peças com as TVs, de acordo com o padrão de furação e encaixe disponível na parte traseira do aparelho para fixar com segurança o equipamento à peça de suporte. Cheque isso com atenção.

4- Tenha os parafusos e ferramentas necessárias - ou chame um profissional

Ao escolher o suporte, leia com atenção as instruções de instalação e a recomendação do tipo de parafusos e buchas que a fabricante recomenda. Além disso, você vai precisar de trena ou fita métrica, uma boa furadeira, chaves de fenda, lápis para marcar na parede e um envelope de papel com fita crepe, para capturar a sujeira dos furos.

Se você tem qualquer insegurança quanto a furar a parede, é melhor chamar um profissional que consiga avaliar bem o local e fazer a instalação.

E antes de comprar uma nova Smart TV, é possível saber se o sistema dela conta com os aplicativos e serviços de streaming que você quer assistir? Leia mais aqui.