Smart TV pode colocar seus dados em risco?

Felizmente, uma Smart TV apresenta menos risco de ataques aos dados ou aos seus componentes, como microfone e câmera, do que um celular ou um notebook. Além disso, não é comum que os aplicativos de serviços de streaming guardem nossos dados de pagamento de forma a serem acessados pelo sistema da TV. Mas isso não significa que podemos descuidar da segurança.

Mesmo com risco menor, especialistas em cibersegurança ponderam que diversos modelos atuais de Smart TVs possuem brechas para invasões.

Elas vão do tipo mais inofensivo, como mexer nas configurações ou mudar de canal à distância, até o mais perigoso, como instalar um aplicativo malware, um software malicioso, que pode trabalhar para danificar o aparelho, para caçar os dados do usuário ou para chegar a outros dispositivos conectados na mesma rede, como celular e computador.

Como não conseguimos instalar antivírus nas TVs smart, existem alguns cuidados que podemos tomar para proteger nossos dados.

1- Mantenha a Smart TV sempre atualizada

As atualizações do sistema operacional da TV servem para incluir novas funções, corrigir erros, aprimorar o funcionamento e também para selar eventuais brechas que possam ser utilizadas por invasores e aplicativos maliciosos.

Por isso, deixe ativada a opção de atualização automática da Smart TV e do firmware, que costuma ficar no menu de Ajustes, Configurações Gerais ou Sobre Esta TV. Confirme no manual de instruções. Assim, sempre que houver um novo pacote de update e otimização de segurança enviada pela fabricante, o sistema se encarrega de baixar e instalar imediatamente.

2- Não conecte a TV em Wi-Fi desconhecido

É a mesma regra que vale para smartphones e notebooks: atenção ao Wi-Fi em que vai conectar a Smart TV. Mesmo que um aparelho de TV não seja exatamente portátil, é importante checar se você está conectado à sua própria rede e não dar chance ao risco. Esse cuidado é especialmente importante para regiões com muitos prédios de apartamentos ou escritórios.

3- Verifique a segurança do roteador de Internet

É importante configurar o roteador Wi-Fi de forma segura, afinal, não adianta nos preocuparmos com os dispositivos e esquecermos o responsável por criar a rede de Internet. Especialistas indicam que os roteadores estão entre as mais acessadas portas de entrada de hackers.

Por isso, procure ter um aparelho habilitado com protocolo WPA2, que costuma estar disponível nos modelos atuais e oferece proteção reforçada. E faça uma senha de maior dificuldade. Se esse protocolo não estiver disponível no seu roteador, invista em um novo ou peça um mais moderno para a sua operadora de Internet.

4- Não faça compras ou clique em links pela TV

Muitos navegadores embarcados em Smart TVs não possuem sistema de verificação, como os navegadores para celular e computador, que confirma se uma página web é realmente confiável.

Por isso, tenha cuidado ao navegar por sites pela TV e, principalmente, realizar transações que exijam dados pessoais, bancários ou cartão de crédito. Até mesmo para assinar serviços de streaming, prefira fazer isso pelo celular ou no computador e depois logar no aparelho.

E da mesma forma que fazemos no smartphone ou no notebook, não acesse links suspeitos e de procedência duvidosa. Cuidado com propagandas e mensagens estranhas que apareçam na tela.

5- Cuidado com pendrive e HD externo

Antes de conectar um pendrive ou HD externo à sua Smart TV, seja o dispositivo de um amigo ou da sua própria casa, cheque a unidade com um programa antivírus no seu computador. Melhor garantir a segurança do que correr atrás do prejuízo depois.

6- Atenção à câmera e microfone

Se a sua Smart TV possui câmera e microfone para fazer chamadas e videoconferências, procure no manual de instruções como deixar os dois componentes desativados, para não correr o risco de ter sua privacidade violada.