Smart TVs da Samsung de 2022 ganham preços no Brasil; veja

A Samsung revelou, no seu site oficial, os preços da linha de 2022 de smart TVs da marca. Os modelos Neo QLED 8K e 4K receberam indicações de preços sugeridos no site, e vários já estão disponíveis para compra. Até o momento, no entanto, a única televisão que foi apresentada para o público foi a Neo QLED QN90B , que aparece com opções de 43", 50", 55" e 65" de tamanho — os televisores custam R$ 5.999, R$ 6.499, R$ 7.499 e R$ 11.399 respectivamente.

Como indica o seu código, a QLED QN90B chega para substituir a QN90A no mercado de televisores. O aparelho possui 4K de resolução, tecnologia mini LED no painel e até 144 Hz de taxa de atualização. Além disso, ainda conta com suporte ao protocolo de áudio Dolby Atmos, o mesmo usado em cinemas, e tecnologia FreeSync da AMD, que tende a evitar "rasgos" na imagem. A seguir, veja os demais modelos e seus preços.

2 de 6 Samsung Neo QLED Q90B vem com modo jogo — Foto: Divulgação/Samsung

QLED

Na linha QLED, o modelo Q80B de 2022 aparece no site oficial da Samsung em três tamanhos diferentes: 50", 55" e 65". Todos possuem 4K de resolução, modo jogo e preços que variam entre R$ 5.999, R$ 6.999 e R$ 9.999, respectivamente. As TVs também possuem áudio Dolby Atmos, processador com IA e Alexa, a assistente virtual da Amazon.

3 de 6 Smart TV QLED Q80B está disponível em três diferentes tamanhos — Foto: Divulgação/Samsung

Já o modelo Q65B, um nível abaixo da Q80B, mas ainda com a tecnologia de pontos quânticos e resolução 4K, aparece em versões de 50", 55", 60", 65" e 70". Elas aparecem no site com preços sugeridos de R$ 3.699, R$ 3.999, R$ 4.999, R$ 5.999 e R$ 6.999, respectivamente. Modelo de entrada da linha, a Q60B tem versões de 50" (R$ 3.699), 55" (R$ 3.499) e 65" (R$ 5.899).

Neo QLED

Já na linha Neo QLED, que utiliza painel mini LED, o modelo QN85B possui quatro opções de tamanho: 55", 65", 75" e 85", com preços que variam entre R$ 9.999 do segundo tamanho, R$ 16.999 para o terceiro e até R$ 26.999 para a maior de todas. A versão com 55" não tem preço exibido no site da Samsung. Esses modelos possuem assistente de voz Alexa embutida, som Dolby Atmos, design fino e resolução 4K. O modelo sucede a QN85A.

4 de 6 Samsung QN85B pode ter até 85 polegadas de tamanho — Foto: Divulgação/Samsung

O televisor 8K da série QN700B de 2022 está disponível apenas nos tamanhos 55" e 65" — entretanto, os preços não estão registrados ainda no site oficial. O aparelhos possuem 8K de resolução total e o chamado "som em movimento virtual" e processador com IA. A TV tem design ultrafino e acabamento premium.

5 de 6 Série QN700B de 2022 tem 8K de resolução — Foto: Divulgação/Samsung

Um nível acima, a série QN800B tem preços definidos: R$ 16.999 para a versão de 65" e R$ 26.999 na de 75". A top de linha, QN900B, custa R$ 59.999 na opção de 75" e chega a salgados R$ 89.999 no maior tamanho, de 85".

Crystal UHD

Na linha de entrada Crystal UHD, a Samsung também divulgou preços. O modelo BU8000 vem em tamanhos de 43", 50", 55", 60", 65", 75" e 85". Respectivamente, os preços são de R$ 2.699, R$ 3.099, R$ 3.699, R$ 4.299, R$ 4.699, R$ 6.999 e R$ 13.999. Todos os modelos são 4K.

6 de 6 Samsung Crystal UHD BU8000 tem preço a partir de R$ 2.699 — Foto: Divulgação/Samsung

Sobre o preço das TVs já constar no site — apesar da ausência de um anúncio oficial —, a Samsung respondeu ao TechTudo com uma nota:

"Estamos começando a atualizar o line up de TVs 2022 e, em breve, faremos um lançamento do novo portfólio ao mercado brasileiro, trazendo mais informações sobre a estratégia da Samsung. Até o momento, apresentamos ao mercado a Neo QLED QN90, a primeira TV de alto rendimento para gamers, com 144 Hz, tela Super Ultra Wide e garantia contra burn-in".

