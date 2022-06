Sonic Origins: veja história, gameplay e requisitos dos jogos da coleção

Sonic Origins é uma nova coletânea das clássicas aventuras do mascote Sonic que inclui seus principais games de plataforma em 2D. A coleção da Sega , anunciada junto com Sonic Frontiers, traz Sonic the Hedgehog 1, 2, 3 & Knuckles, além de Sonic CD do Sega CD. Todos os títulos apresentam visuais remasterizados, animações, controles melhorados e novidades como a possibilidade de jogar com Tails e Knuckles.

1 de 2 Sonic Origins traz as clássicas aventuras de Sonic the Hedgehog remasterizadas e com novidades — Foto: Divulgação/Sega Sonic Origins traz as clássicas aventuras de Sonic the Hedgehog remasterizadas e com novidades — Foto: Divulgação/Sega

👉 Quais os melhores jogos de Sonic para videogame? Opine no Fórum do TechTudo

Modos de jogo

Fãs de longa data de Sonic poderão escolher entre jogar os games nos modos Classic ou Anniversary. No modo Classic, os jogos possuem visuais remasterizados, mas são apresentados em formato 4:3, assim como na época, além de manter o sistema de vidas original. Já em Anniversary, os jogos são apresentados em widescreen 16:9 com espaço extra nas laterais da tela e com vidas infinitas que permitem continuar a jogar sem Game Over. Neste modo usuários poderão também coletar moedas que podem ser usadas para desbloquear conteúdo como músicas, artes e vídeos no Museum.

Além das duas modalidades principais há também o modo Mission, onde o jogador recebe moedas por completar missões nos jogos, o Mirror, que permite jogar os clássicos de forma invertida, e Boss Rush, que oferece um desafio de resistência contra todos os chefes dos games. Por último, há também o modo Story, que conecta todos os games do Mega Drive como se fossem uma única longa aventura.

História e gameplay

A história de Sonic Origins conta sobre a luta de Sonic contra o cientista Ivo Robotnik, apelidado pelo porco-espinho azul como Doctor Eggman, com direito a novas animações de abertura e encerramento para os jogos. O vilão está em busca das sete esmeraldas do caos, gemas de grande poder, e criou um exército de robôs para ajudá-lo, os quais são na verdade animais transformados. Sonic precisa destruir suas carapaças metálicas para então libertá-los.

No primeiro Sonic the Hedgehog, o personagem luta sozinho, mas recebe a ajuda de Miles "Tails" Prower a partir do segundo game. Já em Sonic the Hedgehog 3, ele enfrenta Knuckles, uma equidna que é enganada por Eggman e acaba por se virar contra o vilão. Além disso, ela se torna jogável em Sonic & Knuckles, unificado em um único game na coletânea como Sonic 3 & Knuckles.

2 de 2 Sonic Origins permite jogar os games em sua resolução original 4:3 no modo Classic ou em widescreen 16:9 no modo Anniversary — Foto: Divulgação/Sega Sonic Origins permite jogar os games em sua resolução original 4:3 no modo Classic ou em widescreen 16:9 no modo Anniversary — Foto: Divulgação/Sega

Em Sonic CD, a batalha entre Sonic e Eggman é travada em um novo planeta chamado Little Planet, onde o vilão pretende obter as Time Stones para controlar o tempo. O game conta com uma mecânica de viagem no tempo, onde as fases possuem versões no passado e no futuro, inclusive em uma versão distópica, na qual Robotnik venceu. O game introduziu também o nêmesis Metal Sonic e a personagem Amy Rose, que se considera a namorada de Sonic, mesmo que o porco-espinho não concorde muito.

O primeiro Sonic the Hedgehog é o título que recebeu mais melhorias em sua jogabilidade com a adição do Spindash de Sonic the Hedgehog 2 e do Dropdash de Sonic Mania. O game permitirá também jogar com Tails e Knuckles em Sonic the Hedgehog, inclusive com suas habilidades especiais como voar para Tails e planar e escalar para Knuckles.

Requisitos mínimos

Sonic Origins - Requisitos mínimos Requisitos mínimos (720p 60 FPS) Configuração recomendada (1080p 60 FPS) Sistema operacional: Windows 10 64 Bits Windows 10 64 Bits Processador: Intel Core i5-2400 3,1 GHz ou AMD FX-8350 4,2 GHz Intel Core i5-4570 3,2 GHz ou AMD Ryzen 3 1300X 3,4 GHz Memória RAM: 6 GB 8 GB Placa de vídeo Geforce GTX 750 2 GB ou Radeon HD 7790 2 GB Geforce GTX 770 2 GB ou Radeon R9 280 3 GB