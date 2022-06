Sorteio da Copa do Brasil 2022: veja horário e onde assistir online

O sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil será realizado na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) às 15h desta terça-feira (7). O evento pode ser acompanhado ao vivo e online pela CBF TV, no YouTube; pelo canal da Copa do Brasil na Twitch e também pela página do Ge. Na ocasião, também serão conhecidos o chaveamento até a final da competição e a ordem dos mandos de campos dos jogos. Nesta nova fase do campeonato, jogam os 16 classificados na última etapa. A seguir, veja os clubes que estão na disputa pelo título e saiba como assistir ao sorteio da Copa do Brasil.