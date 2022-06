Soundbar JBL Bar 9.1 é boa? Conheça detalhes e preço antes de comprar

Embora tenha "9.1" no nome, o dispositivo de áudio proporciona 5.1.4 canais, segundo o site da fabricante. As conexões dos demais dispositivos podem ser feitas na barra de som via Bluetooth, Chromecast, AirPlay 2 ou por cabos. Confira abaixo os principais detalhes sobre a JBL Bar 9.1 e saiba se o produto é uma boa opção para você.

2 de 8 JBL Bar 9.1 acompanha caixas de som destacáveis e um controle remoto — Foto: Divulgação/JBL JBL Bar 9.1 acompanha caixas de som destacáveis e um controle remoto — Foto: Divulgação/JBL

Ficha técnica

Lançamento no Brasil: outubro de 2020

Preço: R$ 5.330 (varejo) e R$ 7.199 (site oficial)

Dimensões: barra 88,4 x 6,2 x 12 cm; subwoofer 30,5 x 44 x 30,5 cm e demais caixas de som 17,3 × 6,0 × 12 cm (cada)

Cor: Preto

Peso: barra 3,64 Kg; subwoofer 11,10 kg e demais caixas de som 0,72 kg (cada)

Resposta em frequência: 34 Hz a 20 kHz

Conectividade: óptica, Bluetooth, Chromecast, AirPlay 2, USB (1 cada).

Versão do Bluetooth: 4.2

Potência de Som: total de 410 W RMS — caixas de som 2 x 30 W, soundbar 200 W e subwoofer 150 W

Extras: Dolby Atmos e DTS X

Design

3 de 8 A barra de som JBL Bar 9.1 possui botões físicos para controlar o dispositivo — Foto: Divulgação/JBL A barra de som JBL Bar 9.1 possui botões físicos para controlar o dispositivo — Foto: Divulgação/JBL

A JBL Bar 9.1 é formada por quatro componentes: a soundbar, um subwoofer e duas caixas de som destacáveis. Apesar da quantidade de peças, o modelo possui um visual minimalista e sem muitos detalhes que chamam a atenção. Todas as peças são na cor preto, o que permite combinar o aparelho de som com diversos tipos de decoração e também pode deixar a sala de estar mais elegante.

A barra de som comprida e fina possui 88,4 x 6,2 x 12 cm em suas dimensões, o que permite instalar o aparelho próximo à TV. Além disso, a soundbar possui botões físicos que possibilitam controlar o volume reproduzido e ligar o aparelho.

O subwoofer possui um visual mais robusto devido ao seu tamanho de 30,5 x 44 x 30,5 cm, mas o dispositivo pode ser alocado de forma estratégica ao lado do móvel da sala em que se encontra a televisão. Já as caixas de som destacáveis permitem que o usuário realize a instalação em qualquer ambiente. A bateria delas deve durra cerca de dez horas e a recarga é feita diretamente na soundbar.

Potência e som

A JBL Bar 9.1 é um modelo de soundbar que promete preencher todo o ambiente com o som surround. Com as caixas de som destacáveis, o usuário deve conseguir criar uma experiência sonora dentro de casa ao posicioná-las atrás do sofá. Para isso, o conjunto da barra de som conta com o total de 410 W RMS de potência, que são distribuídos entre seus quatro componentes de áudio. A promessa é tornar mais imersiva a experiência de assistir a filmes e séries, ouvir músicas e jogar games.

4 de 8 Soundbar JBL Bar 9.1 promete preencher todo o ambiente com áudio uniforme — Foto: Divulgação/JBL Soundbar JBL Bar 9.1 promete preencher todo o ambiente com áudio uniforme — Foto: Divulgação/JBL

A soundbar conta com a maior potência sonora: são 200 W RMS distribuídos em quatro drivers do tipo racetrack, dois drivers full-range voltados para cima e três tweeters de 0,75 polegadas. O subwoofer possui 150 W de potência e conta com 10 polegadas de diâmetro, o que promete reproduzir graves mais marcantes e precisos. Já as caixas de som drivers full-range voltados para cima e tweeters de 0,75 polegada, assim, produzindo 30 W de potência em cada uma delas.

O dispositivo de áudio trabalha com uma resposta de frequência pouco menor que o padrão visto em outros speakers portáteis, variando de 34 Hz a 20 kHz. Já o sistema de som é de 5.1.4 canais, sendo cinco alto-falantes, um subwoofer e quatro canais verticais, o que deve ampliar a imersão do áudio do ambiente.

Recursos de áudio

5 de 8 Barra de som JBL Bar 9.1 acompanha um subwoofer — Foto: Divulgação/JBL Barra de som JBL Bar 9.1 acompanha um subwoofer — Foto: Divulgação/JBL

Além de apresentar potência sonora que promete preencher todo o ambiente e transformá-lo em uma experiência de cinema, a JBL Bar 9.1 ainda possui tecnologias que prometem melhorar o som 3D. O Dolby Atmos e DTS X asseguram áudio mais preciso para filmes e jogos. Para isso, há quatro alto-falantes voltados para cima que fazem o som refletir no teto e retornar ao ouvinte, o que cria a experiência de som tridimensional no ambiente.

A barra de som conta com Wi-Fi pré-instalado e também os serviços Chromecast e AirPlay 2, sendo possível reproduzir diversos conteúdos. Assim, os usuários conectados à rede de internet da sua casa poderão tocar músicas sem precisar parear o smartphone na barra. A soundbar ainda apresenta conexão Bluetooth 4.2, uma outra opção para conectar os demais dispositivos, como a televisão. Também é possível usar um cabo HDMI no aparelho.

Preço e custo-benefício

6 de 8 JBL Bar 9.1 é composta por quatro componentes de áudio — Foto: Divulgação/JBL JBL Bar 9.1 é composta por quatro componentes de áudio — Foto: Divulgação/JBL

Apesar de oferecer diversos recursos que prometem melhorar a experiência de assistir à TV em casa, a soundbar JBL Bar 9.1 é um produto com preço "salgado". O aparelho de áudio é visto por R$ 7.199 no site oficial da marca no Brasil. No varejo nacional, o produto pode ser encontrado por um valor menor — na Amazon, por exemplo, é possível adquirir a barra de som por a partir de R$ 5.330.

Por conta de seu preço elevado, o produto não se torna uma opção muito acessível, pois é possível encontrar, no mercado nacional, opções similares a preços mais baixos. Os principais atrativos do modelo da JBL são suas tecnologias de áudio Dolby Atmos e DTS X, além das caixas de som destacáveis.

Concorrentes

No mercado nacional, é possível encontrar diversos modelos de soundbar que podem apresentar recursos similares aos da JBL Bar 9.1. Um exemplo é a SP9A, da LG, que também possui as tecnologias Dolby Atmos e DTS X, além de AI Sound Pro, som Meridian e conectividade com Amazon Alexa. O produto conta com 5.1.2 canais e pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 3.299 no varejo nacional.

7 de 8 Soundbar SP9A promete diversos recursos de áudio — Foto: Divulgação/LG Soundbar SP9A promete diversos recursos de áudio — Foto: Divulgação/LG

Outro modelo que disputa com o conjunto de alto-falantes da JBL é a Samsung HW-Q950A. Com 11.1.4 canais, a barra de som possui as tecnologias Dolby Atmos e DTS X para imersão sonora e sincronia sonora. Outros recursos que o produto apresenta são comando de voz com Alexa integrada, conexão via Tap Sound, modo Game e inteligência de som antirruído. É possível adquirir a soundbar da marca sul-coreana por a partir de R$ 5.949 no varejo nacional.

8 de 8 HW-Q950A, da Samsung, possui comandos de voz via Alexa — Foto: Divulgação/Samsung HW-Q950A, da Samsung, possui comandos de voz via Alexa — Foto: Divulgação/Samsung

