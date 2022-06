Soundbar LG SN4: veja ficha técnica e preço antes de comprar

A LG SN4 é uma soundbar de entrada que chegou ao mercado brasileiro em 2020. Apesar de já ser comercializada há algum tempo, o dispositivo continua sendo uma boa opção para os usuários que buscam um aparelho para realizar melhorias no sistema de som da sala de estar. O modelo possui 300 W de potência sonora e promete preencher todo o ambiente com seu subwoofer. A barra de som se destaca por conta de seus recursos extras para melhorar a reprodução de músicas e filmes: o dispositivo possui recursos de áudio como DTS Virtual X, Dolby Digital e AI Sound Pro.

Outra especificação em destaque no modelo é o TV Sound Sync, que promete sincronia rápida com as TVs da LG. Confira, a seguir, as principais especificidades da LG SN4 e saiba se o modelo é uma boa opção para você.

2 de 8 A LG SN4 possui dois alto-falantes que projetam o som para frente — Foto: Divulgação/LG A LG SN4 possui dois alto-falantes que projetam o som para frente — Foto: Divulgação/LG

Ficha técnica

Lançamento no Brasil: 2020

Preço: R$ 1.499

Dimensões: Barra 89 x 5,7 x 8,5 cm e Subwoofer 17,1 x 39,2 x 26,3 cm

Peso: Barra 2,12 Kg e Subwoofer 5,4 Kg

Cor: Preto

Versão do Bluetooth: 4.0

Conectividade: USB, Bluetooth 4.0, Óptico e HDMI

Potência de Som: 300 W RMS, sendo 100 W na barra de som e 200 W no subwoofer

Canais: 2.1

Extras: AI Sound Pro, TV Sound Sync, DTS Virtual X e Dolby Digital

Design

A barra de som LG SN4 é composta por dois componentes de áudio: a soundbar e o subwoofer. Com visual simples e sem muitos detalhes que chamem atenção, o dispositivo é um opção que pode se encaixar bem com a decoração de qualquer ambiente. Apesar de ser uma versão de entrada, o modelo possui dimensões grandes, sendo 89 x 5,7 x 8,5 cm somente da barra de som, e 17,1 x 39,2 x 26,3 cm no subwoofer.

3 de 8 Barra de som LG SN4 possui botões físicos em sua lateral — Foto: Divulgação/LG Barra de som LG SN4 possui botões físicos em sua lateral — Foto: Divulgação/LG

A instalação da barra de som geralmente é feita perto da televisão e, no caso da LG SN4, por ser um modelo com 89 cm de comprimento, o posicionamento do aparelho pode ficar melhor em TVs que tenham 60 polegadas ou mais. O subwoofer possui conexão wireless, o que facilita a sua instalação ao lado do móvel da sala, mas ainda é necessária uma fonte de energia para ligá-lo.

Na conectividade, a soundbar possui duas entradas HDMI, uma USB e uma óptica, que é útil para se conectar a modelos mais antigos de televisão. Além disso, também é possível parear dispositivos com a barra de som via Bluetooth. A LG SN4 pode ser controlada pelo celular com o aplicativo da fabricante, ou pelo controle remoto que a acompanha na caixa. Também há botões físicos na lateral da barra de som para controlar o volume e ligar o aparelho.

Potência e som

4 de 8 Modelo LG SN4 é uma opção de custo mais baixo no mercado e apresenta 2.1 canais — Foto: Divulgação/LG Modelo LG SN4 é uma opção de custo mais baixo no mercado e apresenta 2.1 canais — Foto: Divulgação/LG

Com a promessa de som nítido e que preencha toda a sala de estar, a barra de som LG SN4 é um modelo com potência sonora de 300 W RMS. Esse valor é dividido entre a soundbar, que possui 100 W de potência, e 200 W do subwoofer, responsável por deixar as batidas de músicas e os áudios de filmes e séries mais potentes.

O aparelho de som tem 2.1 canais — ele possui dois alto-falantes na soundbar e o subwoofer separado para garantir mais potência sonora em graves.

Recursos de áudio

5 de 8 LG SN4 possui conexão Bluetooth que permite o emparelhamento com outros dispositivos — Foto: Divulgação/LG LG SN4 possui conexão Bluetooth que permite o emparelhamento com outros dispositivos — Foto: Divulgação/LG

A LG SN4 possui alguns recursos de áudio que prometem melhorar a experiência do usuário de acordo com suas necessidades. O AI Sound Pro garante o ajuste automático da equalização vocal do conteúdo reproduzido, o que promete deixar os sons mais agradáveis e nítidos.

A soundbar ainda possui áudio Dolby Digital e DTS X, recurso que pode ser uma opção interessante para utilizar em sincronia com o áudio da TV. O DTS X é um efeito de som capaz de criar uma espécie de bolha de áudio ao redor do usuário, o que tende a melhorar a qualidade sonora e promete aumentar a imersão no conteúdo.

Preço e custo-benefício

6 de 8 Soundbar LG SN4 é um modelo de entrada com recursos básicos para melhorar a qualidade do áudio da TV — Foto: Divulgação/LG Soundbar LG SN4 é um modelo de entrada com recursos básicos para melhorar a qualidade do áudio da TV — Foto: Divulgação/LG

A soundbar SN4, da LG, é um modelo de entrada, mas apresenta recursos interessantes para os usuários que buscam por um modelo mais barato. O dispositivo é visto no site da fabricante por cifras que partem de R$ 1.499. Já no e-commerce nacional, o aparelho é encontrado por a partir de R$ 1.099.

Com tecnologias como AI Sound Pro, TV Sound Sync, DTS Virtual X e Dolby Digital, a barra de som de entrada da LG pode ser uma opção interessante para os usuários que desejam melhorar a qualidade do áudio na sala de estar sem gastar muito. Apesar de ser um modelo de 2.1 canais, o dispositivo promete potência para preencher o ambiente.

Concorrentes

No mercado nacional, é possível encontrar modelos de soundbar que competem com a potência da LG SN4. A HW-A455/ZD, da Samsung, é uma barra de som que possui som surround e potência de 300 W RMS. Com conexão Bluetooth, o modelo ainda conta com um subwoofer wireless e modo gaming como principais destaques. O produto pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 999.

7 de 8 Modelo HW-A455/ZD, da Samsung, é uma soundbar com 2.1 canais — Foto: Divulgação/Samsung Modelo HW-A455/ZD, da Samsung, é uma soundbar com 2.1 canais — Foto: Divulgação/Samsung

Já com um preço menor, encontramos no mercado a SP381, modelo de soundbar da Pulse. Com 2.1 canais, o modelo também acompanha um subwoofer e promete 320 W de potência RMS. Entre os principais destaques, a barra de som possui processadores que prometem aprimorar o som da transmissão em três modos: filmes e séries, músicas e conversação. O produto é visto na Amazon por a partir de R$ 619.

8 de 8 A soundbar Pulse SP381 possui um recurso de aprimoramento de áudio conforme o conteúdo reproduzido — Foto: Divulgação/Pulse A soundbar Pulse SP381 possui um recurso de aprimoramento de áudio conforme o conteúdo reproduzido — Foto: Divulgação/Pulse

No vídeo abaixo, aprenda como aproveitar melhor a sua caixinha de som Bluetooth

Caixa de som Bluetooth: cinco dicas para usar melhor