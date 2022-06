Spider-Man chega ao PC com versão remaster; veja detalhes e lançamento

1 de 1 Em Spider-Man Remastered o herói precisa enfrentar alguns de seus principais vilões, como Electro — Foto: Reprodução/State of Play Em Spider-Man Remastered o herói precisa enfrentar alguns de seus principais vilões, como Electro — Foto: Reprodução/State of Play

Em Spider-Man Remastered, o jogador assume o papel de Peter Parker, o Homem-Aranha, em uma batalha decisiva contra Wilson Fisk, o Rei do Crime. Após sua vitória, no entanto, novos vilões surgem pela cidade em busca de preencher seu lugar, incluindo o Sr. Negativo, Electro, Escorpião, Rhino, entre outros. O jogo tem gameplay que permite balançar suas teias livremente por toda Manhattan enquanto enfrentam o crime em eventos aleatórios, desarmam grupos de bandidos com furtividade ou encontram seus principais inimigos.

A versão Remastered inclui também todos os pacotes de DLC que na versão do PlayStation 4 (PS4) eram vendidos separadamente, uma coleção chamada "The City That Never Sleeps" (A Cidade que Nunca Dorme). Nestas histórias, o jogador conta com a presença de Black Cat, que é mencionada várias vezes no jogo base, e pode desbloquear novos dispositivos para combate, assim como roupas extras.

Vale lembrar que uma sequência do game chamada apenas de Marvel's Spider-Man 2 já foi anunciada para o PlayStation 5 (PS5), com lançamento estimado para 2023. No trailer de revelação o Homem-Aranha de Peter Parker divide a cena com Miles Morales do game Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e ambos são surpreendidos pela presença do vilão Venom.