Spotify pode ganhar nova função de Karaokê 'Sing Along'; veja detalhes

O Spotify pode ganhar uma nova função de Karaokê, chamada de Sing Along ( expressão que significa "cante junto", em tradução do inglês para o português). O rumor surgiu no Fórum Reddit, depois que um usuário compartilhou supostas imagens do recurso. A novidade estaria disponível para algumas pessoas fora do Brasil, e o assunto logo ganhou destaque no Twitter. O TechTudo entrou em contato com o Spotify para confirmar o lançamento da função de Karaokê. A empresa não retornou até o fechamento da matéria.