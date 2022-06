Starfield: vídeo de gameplay mostra mundo aberto, FPS e batalhas espaciais

1 de 2 Starfield exibe extenso gameplay de FPS e mundo aberto para Xbox Series X/S e PC — Foto: Reprodução/Xbox Starfield exibe extenso gameplay de FPS e mundo aberto para Xbox Series X/S e PC — Foto: Reprodução/Xbox

A gameplay começou ao mostrar um pouco do início do jogo, na lua de Kreet. Assim como em outros jogos da Bethesda, é possível jogar tanto em primeira pessoa (FPS) quanto em terceira. Rapidamente a missão se torna um combate contra os piratas da Crimson Fleet. O sistema de combate oferece um bom arsenal de armas com equivalentes a pistolas, rifles, espingardas e granadas. Durante o game, há a possibilidade de obter recursos para crafting e criar mods para suas armas. No início, também há criaturas alienígenas que parecem pacíficas se não forem ameaçadas, que se tornam monstruosas e agressivas conforme a gameplay avança.

Após a primeira missão, o jogador é introduzido à Constelation, o último grupo de exploradores espaciais que visa a manter a paz, e cuja base está situada na cidade de New Atlantis, no planeta de Jemison. Eles estão interessados também em um tipo de artefato espacial misterioso encontrado pelo jogador, que está dividido em várias partes pelo universo e parece se comunicar por meio de visões com quem o toca.

O sistema de criação de personagens também foi mostrado e chamado de "o mais flexível" já feito pela Bethesda, segundo Howard. Usuários poderão escolher a aparência de seu personagem, seu passado e sua trajetória (background) que oferecerá três habilidades extras, além de escolher traços de personalidade que podem adicionar vantagens e desvantagens. A mecânica de desenvolver habilidades será uma evolução de games anteriores da desenvolvedora. Novas habilidades serão desbloqueadas ao subir de nível — para melhorá-las, é preciso usá-las e completar missões específicas.

Além de criar seu próprio protagonista, o jogo permitirá criar bases para gerar recursos e contratar personagens que o usuário encontra pelo caminho para trabalharem nela. Até mesmo a nave poderá ser construída, permitindo alterar seu visual e performance ao escolher partes de certos fabricantes, entre elementos como o motor, escudos e sistema de armas. No game, usuários terão a chance de pilotar sua nave diretamente e se envolver em combates espaciais.

Ao final da apresentação, Todd Howard explicou o nível de liberdade que jogadores terão. Durante a demonstração, a gameplay foi guiada da lua de Kreet para New Atlantis, no planeta de Jemison. No entanto, usuários poderão escolher ir para qualquer lugar, pousar em qualquer parte do planeta e em qualquer planeta dentre vários sistemas. Serão centenas de sistemas solares e mais de mil planetas no total.