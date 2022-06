State of Play tem Resident Evil 4 remake, jogos para PlayStation VR2 e mais

O State of Play desta quinta-feira (2) trouxe novidades esperadas e algumas surpresas para seus consoles Pla foi outro game com mais detalhes revelados, trazendo aspectos de gameplay com combates e chefes, além de confirmar o título para a metade de 2023. Veja a seguir mais detalhes dos antro título da Capcom com mais novidades foi Street Fighter 6 , que terá, pela primeira vez, uma espécie de mundo aberto, além de um hub multiplayer para formar batalhas online.

Também foram anunciados Horizon: Call of the Mountain e um remaster do Spider-Man de 2018. Final Fantasy XVI foi outro game com mais detalhes revelados, trazendo aspectos de gameplay com combates e chefes, além de confirmar o título para a metade de 2023. Veja a seguir mais detalhes dos anúncios feitos ao longo do State of Play de junho de 2022.

1 de 5 Resident Evil 4 ganhará remake em 2023; veja mais novidades do State of Play — Foto: Reprodução/YouTube Resident Evil 4 ganhará remake em 2023; veja mais novidades do State of Play — Foto: Reprodução/YouTube

👉 Ainda dá pra encontrar Playstation 2 nas lojas físicas? Veja no Fórum TechTudo

Resident Evil 4 Remake e Resident Evil Village

O quarto game da franquia, lançado em 2005 para PlayStation 2, vai ganhar um remaster para PS5. O jogo foi apresentado com novos gráficos e deve manter grande parte da mecânica original. Além da versão remasterizada, a Capcom também falou em conteúdos do título para PSVR2.

Além do remake, outro game da franquia terá novidades: Resident Evil Village vai ganhar uma versão específica para PlayStation VR2. Vale lembrar que o título foi lançado originalmente em 2021, sendo considerado um dos melhores do ano.

2 de 5 Resident Evil Village ficou marcado pelos vilões, como a Lady Dimitresc — Foto: Reprodução/Steam Resident Evil Village ficou marcado pelos vilões, como a Lady Dimitresc — Foto: Reprodução/Steam

Horizon: Call of the Mountain e novidades de Forbidden West

A PlayStation também aproveitou o State of Play para trazer o novo game da franquia Horizon, Call of the Mountain, que terá outro protagonista e será voltado para Realidade Virtual. A novidade vem acompanhada de uma atualização importante de Forbidden West, onde o jogador vai poder refazer a história com armas e conquistas de um save anterior, além de um nível a mais de dificuldade, o ultra difícil. Esse update já está disponível para PS4 e PS5.

3 de 5 Horizon Forbidden West terá update de peso, e franquia vai ganhar novo título para PSVR2 — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Horizon Forbidden West terá update de peso, e franquia vai ganhar novo título para PSVR2 — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Outro título da Capcom que deu as caras durante o State of Play foi Street Fighter 6, que mostrou alguns aspectos de gameplay, com gráficos de alta qualidade e movimentos bem definidos durante as lutas. O jogo também terá uma espécie de mundo aberto em Metro City, além de um Hub multiplayer para formação de partidas online. O lançamento, por sua vez, será apenas em 2023.

4 de 5 A Capcom também trouxe mais novidades de Street Fighter 6, que fica disponível em 2023 — Foto: Divulgação/Capcom A Capcom também trouxe mais novidades de Street Fighter 6, que fica disponível em 2023 — Foto: Divulgação/Capcom

Final Fantasy XVI é outro título esperado para o State of Play. O game está confirmado para o meio de 2023, e teve algumas imagens de gameplay reveladas durante o showcase. Além de combates com múltiplos adversários, a Square Enix trouxe duelos com chefes e alguns cinematics, mostrando detalhes da história.

5 de 5 Final Fantasy XVI está confirmado para o verão do hemisfério norte, ou seja, meio de 2023 — Foto: Divulgação/Square Enix Final Fantasy XVI está confirmado para o verão do hemisfério norte, ou seja, meio de 2023 — Foto: Divulgação/Square Enix