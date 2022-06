State of Play: veja horário e como assistir ao evento de junho de 2022

A Sony realiza uma nova edição do State of Play nesta quinta-feira (2), às 19h (horário de Brasília). O evento digital servirá de palco para revelar os primeiros jogos do catálogo do PlayStation VR2, com destaque para Horizon: Call of the Mountain. Em comunicado, a empresa confirmou que a apresentação terá cerca de 30 minutos de duração e que também incluirá anúncios de parceiros. Isso significa que títulos exclusivos dos próprios estúdios da Sony, como o aguardado God of War: Ragnarok, podem ficar de fora.