Stories do Instagram sumiram? App enfrenta problemas, segundo usuários

Os Stories do Instagram sumiram para alguns usuários do aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), na manhã desta quinta-feira (23). Segundo relatos publicados no Twitter, a rede social não está exibindo as histórias para as pessoas que as publicaram, mas o conteúdo permanece visível para outros. Dados do Downdetector, plataforma que monitora o status de serviços online, mostram que a falha começou por volta das 9h de hoje (horário de Brasília) e segue afetando usuários.