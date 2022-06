Stray, Dark Souls e Resident Evil estão mais baratos nesta semana

Nesta semana, a loja digital do PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) traz uma seleção de jogos indie com até 75% de desconto. Entre os destaques estão Cuphead, The Medium e o game brasileiro Dodgeball Academia. A franquia Dark Souls também está com um grande desconto por tempo limitado. Por sua vez, o catálogo de Xbox One e Xbox Series X/S chama atenção pelos jogos de Resident Evil em oferta, com destaque para Resident Evil Village e os remakes de Resident Evil 2 e Resident Evil 3.