Stream Deck: veja para que serve e dicas para utilizar em lives

Stream Deck é um acessório da Elgato que facilita a vida de streamers, oferecendo um teclado dedicado para ações comuns durante a realização de lives. Com o dispositivo, é possível fazer ajustes de som e imagem direto no OBS Studio , além de interagir com o público nas redes sociais e nas áreas de comentários de plataformas como Twitch e YouTube . Personalizável, o aparelho se conecta ao computador via USB e está disponível no Brasil — o acessório pode ser encontrado no mercado nacional partindo de R$ 499 na versão Mini.

A seguir você vai entender melhor o que é o Stream Deck, descobrir quais são as diferenças entre os modelos disponíveis e quais são os tipos de ações que o aparelho é capaz de executar.

2 de 4 Dispositivo é compatível com OBS e editores de vídeo — Foto: Divulgação/Elgato Dispositivo é compatível com OBS e editores de vídeo — Foto: Divulgação/Elgato

O que é o Stream Deck?

Stream Deck é um acessório da Elgato, marca famosa por placas de captura, direcionado a streamers e criadores de conteúdo. O dispositivo é como um teclado com teclas programáveis que podem ser associadas a atividades comuns durante lives. Regular o áudio, trocar de câmera ou enquadramento e compartilhar links nas redes sociais são exemplos do que se pode fazer com o aparelho em tempo real.

Como organiza o acesso a várias funcionalidades diferentes em um único conjunto de atalhos, o Stream Deck facilita a vida do usuário. Dessa forma, o streamer consegue ajustar as configurações da live sem interromper a comunicação com o público, o que torna a transmissão muito mais fluida e agradável.

Como funciona e como usar?

A primeira geração do Stream Deck surgiu ainda em 2017 e contava com um total de 15 botões LCD disponíveis. Atualmente, há edições com mais botões (a "XL"), ou com menos (a mais compacta "Mini").

Como adiantamos, a ideia do Stream Deck é servir como um teclado especializado com atalhos úteis para quem realiza transmissões ao vivo sozinho e não quer interromper o conteúdo de sua live para realizar atividades simples. É possível configurar o Stream Deck para alternar cenas, mudar o áudio, disparar efeitos sonoros ou realizar postagens em redes sociais, tudo com apenas um toque de botão. sem que a audiência perceba que o apresentador fez algo.

3 de 4 Você pode criar seus próprios ícones para os botões do Stream Deck — Foto: Divulgação/Elgato Você pode criar seus próprios ícones para os botões do Stream Deck — Foto: Divulgação/Elgato

Segundo a Elgato, o acessório tem compatibilidade com o OBS Studio — app de captura e transmissão ao vivo bastante popular —, Twitch, Twitter e TipeeeStream. Além disso, há também um aplicativo de controle e personalização da própria marca, usado para criar os atalhos para cada tecla.

Tem no Brasil?

4 de 4 Versão Mini é mais barata e pode ser encontrada no Brasil — Foto: Divulgação/Elgato Versão Mini é mais barata e pode ser encontrada no Brasil — Foto: Divulgação/Elgato

Streamers brasileiros já podem encontrar o acessório no mercado nacional. Em nossas buscas, foi possível encontrar o modelo Mini, com seis botões, partindo de R$ 499. Já a opção XL, com 32 botões diferentes, apareceu em nossas pesquisas a valores começando em R$ 1.399.

