Street Fighter 6 ganha novidades de gameplay no State of Play

Street Fighter 6 foi destaque no novo State of Play, transmitido pela Sony na noite desta quinta-feira (2). Durante o evento, a Capcom exibiu o primeiro vídeo de gameplay do seu novo jogo de luta, destacando personagens como Luke, Chun-Li, Ryu e os estreantes Jamie e Kimberly em ação. Além disso, os jogadores poderão se aventurar na cidade de Metro City em uma espécie de mundo aberto, além de poder usar o "Battle Hub" para encontrar outros jogadores em um modo multiplayer, cujos detalhes ainda não fora divulgados. O game tem lançamento previsto para 2023 com versões para PC, PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X e Xbox Series S .

Segundo a Capcom, Street Fighter 6 tem o objetivo de "reimaginar o gênero de jogos de luta" e traz um sistema construído para esbanjar uma "direção de arte vibrante e criativa". Isso fica bastante claro pela gameplay, que faz uso constante de efeitos de tinta que remetem à cultura de rua. Os visuais também buscam seguir uma linha mais realista e fazem uso do motor gráfico RE Engine, utilizado também em Resident Evil Village e Devil May Cry 5.

O sistema de combate gira em torno do chamado "Drive System" e abarca cinco diferentes técnicas para potencializar o ataque e defesa dos jogadores. Será preciso gerenciar a barra com cuidado durante as partidas para fazer uso dessas habilidades. Uma delas é o "Drive Impact", que realiza uma investida poderosa capaz de absorver os golpes dos adversários.

Há ainda o "Drive Parry", que serve para repelir ataques e reabastecer a barra. A partir dessa técnica, os jogadores ainda podem utilizar o Drive Rush, que serve para se aproximar rapidamente dos seus adversários. A Capcom também revelou os Overdrive Arts, que são similares aos golpes Ex dos jogos anteriores e servem para fortalecer os especiais dos personagens. Por fim, existe o Drive Reversal, que provoca um contra-ataque para desvencilhar de situações difíceis.Os especiais cinematográficos, que são capazes de desferir muito dano durante as partidas, também fazem um retorno no novo game.

A franquia Street Fighter é um dos principais carros-chefes da Capcom, atualmente com mais de 47 milhões de cópias vendidas no mundo todo. O jogo mais recente da série, Street Fighter 5, foi lançado originalmente em 2016 e figura entre os dez maiores sucessos comerciais da companhia, com 6,2 milhões de cópias. Apesar disso, o game ainda está atrás de Street Fighter 2, que ocupa a oitava colocação da lista com 6,3 milhões de unidades comercializadas.