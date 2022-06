Summer Game Fest 2022: como assistir ao vivo e o que esperar

Títulos como God of War: Ragnarok e a segunda parte de Final Fantasy 7 Remake são bastante aguardados pelos fãs. O jogo da Sony , inclusive, chegou a ser apontado, em vazamentos, como um dos games que devem ganhar data, mas, até agora, nenhuma informação oficial foi confirmada pela empresa. Confira, a seguir, como assistir ao Summer Game Fest 2022 e o que esperar do evento.

👉 God of War Ragnarok já tem data de lançamento? Tire as dúvidas no Fórum TechTudo

Para assistir ao Summer Game Fest 2022 basta ir aos canais e perfis oficiais do The Game Awards. No YouTube (youtube.com/c/thegameawards) já é possível ver também alguns trailers disponíveis para a edição deste ano, enquanto na Twitch (twitch.tv/thegameawards), há alguns vídeos do apresentador Geoff Keighley no ar como um "esquenta" para o evento. Usuários interessados em acompanhar a transmissão podem seguir os perfis receber notificações assim que o evento começar, às 15h.