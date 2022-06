Summer Game Fest 2022: veja jogos e novidades anunciadas no evento

A Summer Game Fest 2022 acontece nesta quinta-feira (9), às 15h (horário de Brasília). Organizada e apresentada por Geoff Kneighley, famoso host do The Game Awards , o evento será transmitido ao vivo via YouTube e Twitch pelos canais oficiais da premiação e deve durar pouco mais de duas horas. Ao todo, mais de 30 empresas de games vão fazer parte, incluindo gigantes como a Microsoft , Sony , Capcom , Epic Games e Square Enix . Alguns lançamentos da semana, como Mario Strikers: Battle League e The Quarry, também tiveram seus trailers exibidos.

Entre as novidades, estão a data de lançamento de The Callisto Protocol, imagens de gameplay de Call of Duty: Modern Warfare 2, Street Fighter 6 e Witchfire. Novos anúnciso também apareceram, incluindo Flashback 2, Fort Solis, que terá participação de Troy Baker, Goat Simulator 3, Stormgate e o game de terror Layers of Tears. Acompanhe, a seguir, todas as informações sobre os jogos da Summer Game Fest 2022.

Street Fighter 6

O jogo de luta, que está previsto para 2023 e terá novidades como uma espécie de mundo aberto e o Battle Hub, onde o usuário vai poder procurar outros jogadores para duelos multiplayer, teve um novo personagem confirmado: Guile. O lutador americano retorna com golpes fortes e especiais com uma espécie de vento, o que deve ajudar no combate à distância.

Alien: Dark Descent

Jogo ganhou seu primeiro trailer durante o Summer Game Fest. Previsto para 2023, o título chegará para consoles e PC. O vídeo mostrou gráficos de alta qualidade e confrontos envolvendo muitos soldados contra diversos alienígenas, mas não trouxe muitos detalhes de gameplay.

O game teve mais imagens de gameplay reveladas, além de uma data de lançamento definida: 2 de dezembro de 2022. O título promete uma experiência que mistura exploração e survival horror com adversários de diferentes níveis de dificuldade. No trailer, foi possível ver rivais sendo desmembrados e, depois, correndo atrás do jogador. O personagem principal, inclusive, não morre de uma forma simples: há cinematics para diferentes situações.

Seja com armas tecnológicas ou combate corpo a corpo, é importante montar boas estratégias para enfrentar os diferentes zumbis-alienígenas que aparecem pela frente. Os gráficos exibidos também animam, sobretudo usuários de PS5 e Xbox Series X, que devem aproveitar ao máximo a produção da Striking Distance Studios. Além de assustador, o jogo traz bastante sangue e confrontos bem violentos, sendo uma promessa de prato cheio para amantes do estilo.

Call of Duty: Modern Warfare 2

O jogo, que tem o mesmo nome do título de 2009, é outro lançamento esperado ainda em 2022. Com chegada marcada para 28 de outubro, o FPS da Activision é uma sequência direta de Modern Warfare, lançado em 2019, e traz de volta alguns agentes famosos da franquia.

No Summer Game Fest, o título teve sua primeira gameplay exibida, mostrando gráficos bastante realistas e estilo de jogo tradicional dos clássicos da série, incluindo armas diversas, interação com o ambiente, combates que envolvem estratégia, entre outros aspectos.

Flashback 2

Franquia está de volta após 30 anos do lançamento do primeiro game, e promete uma gameplay que remete ao original, mas com variações de câmera em algumas situações, ao invés de manter a visão lateral de forma constante. O jogo chega no final de 2022 e fica disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch, além do PC.

Witchfire

Jogo anunciado no The Game Awards 2017, Witchfire ganhou novas imagens de gameplay no Summer Game Fest 2022. O título será um FPS que envolve magia, trazendo ainda gráficos de alta qualidade. Ainda não há muitas informações sobre lançamento, mas um early access deve acontecer em breve.

Fort Solis

Fort Solis é mais um game anunciado durante o evento. A história se passa em marte, aparentemente, em uma base espacial que enfrenta algum problema envolvendo as pessoas ali presentes. O título ainda não tem muitas informações divulgadas, mas a gameplay envolverá exploração, diferentes locais pelo mapa e promessa de bastante ação.

Routine

O jogo de exploração traz uma pegada de terror em uma estação futurista parcialmente destruída. O título teve poucos minutos de gameplay revelados, mostrando um único adversário: um robô que assusta o jogador após uma caminhada explorando o ambiente. O título é o primeiro revelado que não chega para os consoles da Sony, sendo exclusivo de Xbox One, Xbox Series X/S e PC, além de chegar para o Xbox Game Pass.

Stormgate

O título da Frost Giant Studios, responsável por jogos de estratégia estilo RTC como Starcraft e Warcraft, traz um pano de fundo que envolve a chegada de seres infernais à Terra, que já está em uma situação pós-apocalíptica. Portanto, em um primeiro momento, o game terá duas facções disponíveis (ou raças, no caso): humans e infernals.

O título promete revolucionar a categoria, trazendo de volta jogadores antigos e também atraindo novos usuários. Na gameplay, chama atenção a chegada da proposta 3vE em modo cooperativo. A equipe por trás do jogo trabalha também pensando em esports, com opção de jogo 1v1 e propostas para aquecer a comunidade a partir do meio de 2023, quando o beta fechado ficará disponível. A princípio, o título fica disponível apenas para PC.

Goat Simulator 3

O famoso "GTA de bode" volta na nova geração de consoles e foi anunciado com trailer que mostra quatro bodes atuando junto, indicando um possível modo multiplayer. Os bichos destroem diversas estruturas, batem em humanos pela rua e trazem alguns equipamentos além da própria força física (e um pouco sobrenatural). O título chega até o final de 2022.

Marvel's Midnight Suns

O título, que já havia sido anunciado antes, ganhou um trailer que mostrou bastante ação e combate envolvendo heróis conhecidos da Marvel, mas de uma forma diferente. Homem Aranha e seu rival Venom, além do Hulk, foram alguns dos personagens conhecidos apresentados durante o Summer Game Fest, além do Doutor Estranho, cuja skin fica disponível para quem adquirir o jogo na pré-venda. O lançamento, por sua vez, está previsto para dia 7 de outubro.

Midnight Fight Express

Dando início aos jogos Indie, o Summer Game Fest exibiu pela primeira vez Midnight Fight Express, que traz brigas de rua com diversos jogadores ao mesmo tempo. O título fica disponível para comprar em 27 de agosto, mas já há uma demo disponível para baixar no Steam.

Zenless Zone Zero

O jogo tem gráficos que lembram um pouco Genshin Impact (algo que o próprio Geoff apontou durante a apresentação), mas em combates urbanos. Os personagens, com forte pegada de anime, apareceram falando em japonês durante as lutas, dando um tom mais clássico ao Zenless Zone Zero. Ainda não há muitas informações sobre lançamento.

Humankind: Cultures of Latin America

O jogo de estratégia da SEGA ganha uma DLC com civilizações da América Latina, incluindo Maias, Astecas e Incas, além de argentinos e cubanos, em eras mais recentes. A expansão já está disponível para comprar. Apesar da novidade, o grande destaque fica para a chegada do título aos consoles PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

One Piece Odyssey

O anime One Piece vai ganhar um jogo que envolve exploração, gráficos que remetem à animação da série, mas com acabamento em 3D. Os fãs poderão interagir com seus personagens favoritos, explorar o ambiente e enfrentar inimigos em combates pelo mapa. O título da Bandai Namco chega ainda em 2022 para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e PC, via Steam.

Layers of Fears

Jogo de terror teve seu primeiro trailer revelado, mostrando gráficos de alta qualidade, cenas assustadoras e um cenário bastante tenso. A gameplay, pelo vídeo, será em primeira pessoa, e envolve explorar o ambiente e enfrentar alguns inimigos pontuais. O título está previsto para início de 2023 e chega para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e PC via Steam ou Epic Games Store.

