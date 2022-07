Super Mario Odyssey e Monster Hunter estão mais baratos nesta semana

Até mesmo a Nintendo, que não costuma fazer muitas promoções, entrou na temporada de ofertas com jogos exclusivos até 30% mais baratos. Entre eles estão Paper Mario: The Origami King, The Legend of Zelda: Link’s Awakening e Super Mario Odyssey. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções.

1 de 6 God of War é. um dos jogos que estão com desconto esta semana; confira — Foto: Divulgação/Sony God of War é. um dos jogos que estão com desconto esta semana; confira — Foto: Divulgação/Sony

Steam

Até o dia 7 de julho, milhares de jogos para PC estão em oferta no Steam. É possível filtrar a busca por algumas das franquias mais populares, incluindo Final Fantasy, Resident Evil e Metal Gear Solid. Há ainda uma opção para filtrar o catálogo por jogos que custam até R$ 20, incluindo Dead By Daylight, Hollow Knight e Portal 2. Veja a lista:

2 de 6 Portal 2 é um dos maiores sucessos da Valve e está por menos de R$ 5 no Steam — Foto: Divulgação/Valve Portal 2 é um dos maiores sucessos da Valve e está por menos de R$ 5 no Steam — Foto: Divulgação/Valve

A Nuuvem, plataforma brasileira que vende chaves de jogos para PC, também promove o seu Inverno Gamer 2022, com mais de 2.500 jogos em oferta. Os descontos chegam até 95% e incluem títulos como God of War, Batman Arkham Collection e o recém-lançado Fobia - St. Dinfna Hotel, jogo de terror nacional que está mais barato do que no Steam.

Vale lembrar que a Nuuvem também é revendedora oficial da Nintendo, permitindo que jogos e cartões de recarga da Nintendo eShop sejam adquiridos com opção de parcelamento no cartão de crédito. Confira os destaques:

3 de 6 Fobia - St. Dinfna Hotel é jogo de terror brasileiro que está no topo do ranking de vendas da Steam — Foto: Divulgação/Pulsatrix Studio Fobia - St. Dinfna Hotel é jogo de terror brasileiro que está no topo do ranking de vendas da Steam — Foto: Divulgação/Pulsatrix Studio

God of War - R$ 149,99;

Batman Arkham Collection - R$ 29,99;

Fobia: St. Dinfna Hotel - R$ 45,99;

Street Fighter 5 - R$ 15,99;

Horizon Zero Dawn: Complete Edition - R$ 94,99;

Scarlet Nexus - R$ 99,95;

Resident Evil Village - R$ 84,99;

Sifu - R$ 69,99;

No Man’s Sky - R$ 59,99.

PlayStation

Além das promoções de meio de ano, a loja digital da Sony também traz uma oferta temática de jogos de ficção científica. Entre os principais nomes estão Detroit: Become Human, Control e Mega Man 11. A lista com os destaques pode ser conferida a seguir:

4 de 6 Cruelmente desafiador, Hades testa a todo momento as habilidades do jogador — Foto: Divulgação/Supergiant Games Cruelmente desafiador, Hades testa a todo momento as habilidades do jogador — Foto: Divulgação/Supergiant Games

Assassin’s Creed Valhalla - R$ 137,96;

Sekiro: Shadows Die Twice - R$ 137,25;

Mortal Kombat 11 Ultimate - R$ 69,99;

Detroit: Become Human - R$ 35,75;

Control - R$ 44,85;

Mega Man 11 - R$ 49,49;

Pacote Bayonetta e Vanquish - R$ 69,82;

Hades - R$ 93,37;

FIFA 22 - R$ 50,81.

Nintendo

A Nintendo é uma empresa bastante fora da curva quando se trata de promoções. Os seus jogos exclusivos raramente ficam mais baratos, então é um grande acontecimento quando a empresa embarca nessas ofertas sazonais. Além dos jogos já citados, os donos de um Nintendo Switch também podem garantir Super Mario Maker 2, Pikmin 3 e Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Confira:

5 de 6 Donkey Kong Country: Tropical Freeze é a aventura mais recente do carismático gorila — Foto: Divulgação/Nintendo Donkey Kong Country: Tropical Freeze é a aventura mais recente do carismático gorila — Foto: Divulgação/Nintendo

Paper Mario: The Origami King - R$ 209,30;

The Legend of Zelda: Link’s Awakening - R$ 209,30;

Super Mario Odyssey - R$ 209,30;

Super Mario Maker 2 - R$ 209,30;

Pikmin 3 Deluxe - R$ 209,30;

Donkey Kong Country: Tropical Freeze - R$ 209,30;

Bravely Default 2 - R$ 209,30;

Astral Chain - R$ 209,30;

Dragon Quest Builders - R$ 174,30.

Xbox

6 de 6 Dark Souls 3 traz a mesma jogabilidade de sucesso dos outros games com visuais ainda mais impressionantes — Foto: Reprodução/Steam Dark Souls 3 traz a mesma jogabilidade de sucesso dos outros games com visuais ainda mais impressionantes — Foto: Reprodução/Steam