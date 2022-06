Super Mario Odyssey ganha mod de fã com multiplayer para dez jogadores

Super Mario Odyssey , um dos maiores sucessos de vendas do Nintendo Switch , ganhou um mod de fã bastante inusitado que adiciona suporte a multiplayer online para até dez jogadores. O conteúdo não-oficial foi produzido por CraftyBoss e teve as primeiras imagens apresentadas em um vídeo de lançamento, que faz uma paródia do trailer original de Super Mario Odyssey . Apesar de já estar disponível, o conteúdo ainda está em desenvolvimento e não está totalmente polido, além de incluir bugs.

1 de 1 Super Mario Odyssey ganhar suporte a multiplayer online para até 10 jogadores em mod não-oficial — Foto: Reprodução/CraftyBoss Super Mario Odyssey ganhar suporte a multiplayer online para até 10 jogadores em mod não-oficial — Foto: Reprodução/CraftyBoss

👉 Quais os melhores jogos de Super Mario no Nintendo Switch? Opine no Fórum do TechTudo

O principal destaque dessa modificação é permitir que até dez jogadores explorem os mundos do jogo juntos, com progresso sincronizado em tempo real e totalmente online. Isso significa que todos podem se espalhar e coletar as Luas para passar de fase. Várias versões do Mario aparecem jogáveis, com diferentes paletas de cores e até mesmo roupas customizáveis.

Segundo os responsáveis, todos os reinos disponíveis em Super Mario Odyssey são compatíveis com a modificação. Há, ainda, a intenção de lançar modos de jogo personalizados para o multiplayer, cujos detalhes ainda não foram divulgados. Uma possibilidade, por exemplo, é brincar de esconde-esconde com os amigos.

Super Mario Odyssey foi lançado originalmente em 2017, ano de lançamento do Nintendo Switch. De acordo com os dados de vendas de software mais recentes da Nintendo, o jogo ocupa a sexta colocação entre os títulos mais vendidos da plataforma, com mais de 23 milhões de cópias no mundo todo. O game é a última aventura da série principal do mascote até o momento.

Originalmente, Super Mario Odyssey não tem suporte a multiplayer online, mas sim a um cooperativo local para dois jogadores — um usuário controla o Mario e o outro, Cappy. Esse mod, vale notar, é acessível apenas em consoles modificados e não é endossado pela Nintendo, que tem o histórico de derrubar projetos de fãs baseados em suas propriedades intelectuais.