Tecnologia que ‘imita’ conversas humanas chega ao Brasil

Erro de senha para acessar minha conta Google, como resolver? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

A Duplex é uma tecnologia de inteligência artificial que simula aspectos da conversação humana - como interrupções, por exemplo - para criar papos mais naturais. Lançada em 2018, seu principal propósito - além de deixar o contato mais “humanizado” - é realizar tarefas práticas do dia a dia de maneira mais ágil via dispositivos móveis.

No que será usada aqui no Brasil?

Aqui no Brasil, a Duplex - que, atualmente, passa por testes - será aplicada primeiramente em três vertentes. A primeira será na realização de contato da Google com estabelecimentos que sejam cadastrados no buscador para atualização das informações disponíveis na plataforma. A empresa afirmou que, diariamente, tem feita cerca de 200 ligações para diferentes comércios com a finalidade de atualizar os dados disponíveis no Google.