Tekken 2 é vendido por mais de R$ 50 mil na PS Store devido a erro

A maioria dos jogos de PSOne adicionados com a nova PS Plus podem ser comparados separadamente, porém alguns poucos títulos são exclusivos para assinantes do serviço, como Tekken 2, Mr. Driller e Resident Evil Director's Cut. É possível especular que o erro tenha alguma relação com essa impossibilidade de comprar o jogo ao adicionar o título por um preço exorbitante. A página de Tekken 2 já foi consertada e não há mais a possibilidade de adquirir o jogo (por R$ 50 mil, vale lembrar).

A nova PS Plus foi lançada em 13 de junho e conta com três níveis diferentes. O primeiro, PS Plus Essencial é como a antiga PS Plus com alguns jogos mensais por R$ 34,90 por mês e R$ 199,90 por ano. O segundo nível, PS Plus Extra, custa R$ 52,90 por mês e R$ 339,90 por ano com uma seleção de jogos de PS4 e PS5 semelhante ao Xbox Game Pass. Por último, a PS Plus Deluxe sai por R$ 59,90 ao mês e R$ 389,90 por ano, trazendo todas as vantagens anteriores e uma lista de games clássicos do PSOne, PSP e PlayStation 2 para jogar.