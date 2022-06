Teste faz Galaxy Z Flip 3 abrir e fechar 418 mil vezes

O responsável pelo canal Mrkeybrd explica que sacrificou seu tempo com o objetivo de ter um teste “mais realístico" da durabilidade do aparelho, já que os resultados divulgados pela fabricante sul-coreana são obtidos em laboratório, enquanto seres humanos abrem e fecham o dispositivo de maneira diferente. O experimento foi registrado e transformado em vídeo.

O desafio demandou alguns dias e uma força-tarefa composta por uma equipe de 123 pessoas, que revezavam turnos de até duas horas cada. Para estressar ainda mais o produto, os autores ainda submeteram o smartphone ao contato com água e poeira, para testar a certificação IPX8 que marca presença no modelo.

O experimento inusitado conseguiu ultrapassar com folga a marca de 200 mil dobras estipuladas pela Samsung. Ao longo do processo, o mecanismo de dobra do smartphone começou a sofrer por volta de 352.100 dobras – número maior do que o alcançado pelos testes laboratoriais realizados pela sul-coreana.