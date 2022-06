The Callisto Protocol ganha data de lançamento e imagens gameplay

O trailer com cenas de história já havia sido apresentado no State of Play do dia 2 de junho, mas foi reexibido. Ele revelou as criaturas, espécies de humanos infectados e deformados, que atacam suas vítimas com violência. Em um dos momentos, o monstro morde a cabeça de outra pessoa e arranca metade do crânio, sem nenhum pudor ou forma de suavizar a violência gráfica.

Vale lembrar que The Callisto Protocol seria lançado como parte do universo de PUBG e, de alguma forma, iria se conectar com a história do popular jogo de Battle Royale. Porém a Krafton, em parceria com os desenvolvedores do Striking Distance Studios, resolveram lançar o projeto como algo totalmente novo e separado. O próprio Striking Distance Studios já revelou que boa parte de sua equipe é formada por ex-desenvolvedores que já trabalharam na série Dead Space, por isso as semelhanças com a série da EA não são mera coincidência.