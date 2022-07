The Esports Awards 2022 tem brasileiros na disputa: veja os indicados

O The Esports Awards, a maior premiação dos esportes eletrônicos do mundo, revelou nesta quinta-feira (30) a primeira leva de finalistas nas categorias de entretenimento para a edição de 2022. Entre os escolhidos, destacam-se os brasileiros Alexandre "Gaules" Borba, Bruno "Nobru" Goes e Nicolle "Cherrygumms" Merhy. Os três foram indicados na categoria Personalidade do Ano e estarão disputando a premiação contra nomes como Oleksandr "s1mple" Kostyliev e Lee "Faker" Sang-hyeok, astros do Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) e do League of Legends, respectivamente.