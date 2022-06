The Last of Us Parte 1 é confirmado; multiplayer e série ganham novidades

1 de 5 The Last of Us Part I (Remake) foi refeito para PS5 e anunciado na Summer Game Fest 2022, mas trailer vazou na manhã de quinta-feira (9) — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins The Last of Us Part I (Remake) foi refeito para PS5 e anunciado na Summer Game Fest 2022, mas trailer vazou na manhã de quinta-feira (9) — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

O seriado apresentou a imagem acima, com Pascal e Ramsey caracterizados como Joel e Ellie, respectivamente. Os dois estão dentro de um museu, uma cena bem importante e icônica do jogo original, enquanto tentam fugir de seus inimigos e continuar a jornada. Ainda não há previsão de lançamento para o primeiro trailer, mas há mais adições no elenco.

Ellie e Joel estão na primeira imagem da série The Last of Us — Foto: Divulgação/HBO

Os atores Troy Baker e Ashley Johnson, que são as vozes originais de Joel e Ellie nos dois games, participarão da série como personagens com uma certa importância. Neil Druckman, diretor da Naughty Dog, revelou a informação e disse ainda que não pode divulgar quais serão os papéis, mas garantiu que isso estava planejado desde o início.

Neil Druckman ao lado de Ashley Johnson e Troy Baker — Foto: Divulgação/Summer Game Fest

Last of Us Multiplayer inédito

O game multiplayer de The Last of Us foi revelado por Neil Druckman também como uma forma de trazer algo inédito para a apresentação. No entanto, somente uma imagem foi mostrada, com personagens atirando de cima de um prédio em um cenário devastado logo abaixo. O diretor revelou também que o game terá o formato de "Facções", do The Last of Us original, e que, apesar de o foco ser em modo online, este jogo – ainda sem nome oficial – terá campanha e história, com personagens próprios.

No entanto, ao que tudo indica, o lançamento ainda vai demorar, já que Druckman também confirmou que mais informações sobre o game multiplayer virão apenas em 2023. O que há de confirmado é que ele será um lançamento separado dos demais, ou seja, não vai exigir a compra de jogos já lançados para funcionar.

Multiplayer inédito de The Last of Us foi anunciado no Summer Game Fest — Foto: Divulgação/Naughty Dog

Jogo de PS5 foi refeito

Druckman também brincou com o fato de que The Last of Us Part 1 vazou no Twitter pouco antes de ter sido oficialmente revelado durante o evento. Vale lembrar que, desde abril de 2021, as primeiras informações sobre um possível remake do jogo também já circulavam pela web, a partir de uma reportagem do Bloomberg.

The Last of Us ganha remake em setembro — Foto: Divulgação/Naughty Dog

A Naughty Dog promete que o jogo foi totalmente refeito e mostrou imagens que apontam a melhor qualidade de The Last of Us Part 1 nesta versão de PS5. O remake vai incluir também o conteúdo adicional do original, Left Behind, que se passa antes da história e é focado em Ellie, antes de conhecer Joel e iniciar sua jornada de sobrevivência.