The Nindo no Fortnite: como participar e ganhar recompensas de Naruto

O Fortnite iniciou uma nova colaboração com a série Naruto nesta terça-feira (21). The Nindo 2022 é um evento que desafiará os jogadores a concluírem os caminhos dos personagens Itachi, Gaara, Hinata e Orochimaru na busca de distintivos que concederão recompensas temáticas e experiência. Essas tarefas devem ser realizadas jogando partidas dos modos Battle Royale e Construção Zero no Fortnite . Entre as recompensas estão emoticons, o Envelopamento Akatsuki e a Asa-delta Manda, item este que é o prêmio final do The Nindo.

Vale lembrar que os desafios poderão ser concluídos até 8 de julho, às 0h59, no horário oficial de Brasília. Antes, é necessário fazer um pequeno cadastro para que seja possível realizar as tarefas e conquistar as recompensas. Confira, a seguir, como participar do evento.

2 de 2 The Nindo é mais uma colaboração de Naruto com o Fortnite — Foto: Divulgação/Epic Games The Nindo é mais uma colaboração de Naruto com o Fortnite — Foto: Divulgação/Epic Games

Como participar?

Acesse o portal oficial do The Nindo (thenindo.fortnite.com/pt-BR/) e faça o login com sua conta da Epic Games. Com esse passo concluído, você já estará em sua página do The Nindo, onde será possível ver todos os desafios disponíveis, as recompensas e, principalmente, sua barra de progresso. Vale lembrar que pode ser necessário aguardar até 90 minutos para que um desafio concluído no Fortnite seja atualizado em sua barra.

Desafios e recompensas

Ao todo, são quatro caminhos para você percorrer no The Nindo. Cada um conta com um desafio específico para ser concluído. Vale destacar que cada desafio terá como recompensa um distintivo e cada caminho possui cinco distintivos para conquistar. Veja quais são as tarefas:

Caminho do Itachi – Os cinco finalistas do Top 6

– Os cinco finalistas do Top 6 Caminho do Gaara – Sobreviveu aos 24 círculos da tempestade

– Sobreviveu aos 24 círculos da tempestade Caminho da Hinata – Os 20 peixes fisgados

– Os 20 peixes fisgados Caminho do Orochimaru – Cada 18 eliminações

Conforme você progride em suas missões, novas recompensas vão sendo adquiridas, até chegar ao prêmio final. Confira todas as recompensas do evento e a quantidade de distintivos necessária para receber cada uma delas:

Emoticon Itachi Chocado – Um distintivo no caminho do Itachi

– Um distintivo no caminho do Itachi Emoticon Gaara Focado – Um distintivo no caminho do Gaara

– Um distintivo no caminho do Gaara Emoticon Hinata com Byakugan – Um distintivo no caminho da Hinata

– Um distintivo no caminho da Hinata Emoticon Orochimaru Sorrindo – Um distintivo no caminho do Orochimaru

– Um distintivo no caminho do Orochimaru 20 mil de EXP – Cinco distintivos

– Cinco distintivos Envelopamento Akatsuki – Dez distintivos em qualquer caminho

– Dez distintivos em qualquer caminho Asa-delta Manda – Concluir todos os caminhos