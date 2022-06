The Quarry é um novo jogo de terror 'estilo' Until Dawn; veja requisitos

The Quarry é mais um jogo de terror do estúdio Supermassive Games, o mesmo que lançou títulos como Until Dawn e a antologia The Dark Pictures. Ele segue um estilo focado em narrativa cinematográfica e conta com elementos de horror e sobrevivência que desenvolvem vários personagens – incluindo alguns interpretados por celebridades. O game tem data de lançamento para 10 de junho no PC, PS4 , PS5 , Xbox One , Xbox Series S e Xbox Series X .

A história principal se passa em um acampamento de verão, quando jovens decidem realizar uma festa mas logo descobrem que não estão realmente sozinhos no local. The Quarry é ainda um jogo com modo para um jogador e multiplayer local, mas que deve receber atualização com multiplayer online pouco mais de um mês após o lançamento original nas plataformas anunciadas.

The Quarry é jogo de terror no estilo Until Dawn — Foto: Divulgação/Supermassive

The Quarry é um horror adolescente clássico

Se você conhece filmes como Sexta-Feira 13, Halloween, Pânico e até o recente Rua do Medo, deve entender bem do que se trata The Quarry. As produções têm semelhanças por serem aventuras com horror e personagens adolescentes ou bem jovens, que correm de perigos e normalmente encaram um assassino misterioso e até sobrenatural. Este gênero também é chamado de “slasher”, em referência ao corte de machados, facas e outras armas com lâminas que os assassinos usam nestas produções.

Em The Quarry os jogadores vão controlar personagens diversos ao longo da história. As decisão que cada um tomar podem influenciar na vida de outro e até mesmo na sobrevivência. Já para o modo multiplayer local, até quatro participantes jogam de forma cooperativa e tentam terminar a aventura com todos vivos. No futuro modo multiplayer a coisa muda de figura: seus amigos podem tomar decisões e votar para saber qual o rumo que a história vai tomar. A ideia é que o enredo seja moldado de acordo com a decisão em comum do grupo inteiro.

Um grupo de adolescentes em um acampamento percebe que está em perigo na história de The Quarry — Foto: Divulgação/Supermassive

Vale lembrar que The Quarry também conta com atores de grandes filmes de horror no elenco. David Arquette, que fez fama na série Pânico, é Chris, um dos protagonistas. Já Lance Henriksen, da série Alien, está no jogo como Jedediah. Outros astros de cinema como Justice Smith, Ted Raimi e Miles Robbins completam o hall da fama.

The Quarry: requisitos mínimos

Para aproveitar The Quarry nos consoles, basta comprar o jogo em uma das plataformas anunciadas. Já para jogar no PC é preciso ter, no mínimo, a configuração abaixo:

The Quarry: requisitos mínimos Configurações mínimas Sistema operacional Windows 10 64-bit Processador AMD FX-8350 ou Intel i5-3570 Memória 8GB de RAM Placa de vídeo Nvidia GTX 780 ou Radeon RX 470 Espaço em disco 50GB

