TikTok pode ganhar função igual à do Instagram; entenda

O TikTok está testando uma seção de compras no app, como a que existe no Instagram. Com o novo feed de "Shop", usuários poderiam descobrir, visualizar e comprar produtos de diferentes tipos — como roupas e eletrônicos — diretamente pelo aplicativo de vídeos curtos. A novidade, que está em testes na Indonésia, foi confirmada nesta quinta-feira (30) e ainda não tem previsão de lançamento oficial. Na versão de testes, o recurso aparece antes da opção "Para você" no feed do aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS).