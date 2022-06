Trailer de The Last of Us Remake para PS5 vaza; veja data de lançamento

The Last of Us Remake teve seu primeiro trailer vazado através do site oficial da Sony , o PlayStation Direct, nesta quinta-feira (9). O jogo apareceu na lista de produtos brevemente e foi retirado do ar alguns minutos depois. Segundo a informação vazada, que aparenta ser oficial, o remake terá um novo nome: The Last of Us Part 1, consistente com a nomenclatura da sequência. O trailer mostra eventos ocorridos no primeiro game da franquia e também na DLC, Left Behind. A data de lançamento está prevista para 2 de setembro e o game será exclusivo para PlayStation 5 ( PS5 ). Uma versão para PC também estaria em desenvolvimento, ainda sem data. Confira mais detalhes, a seguir.

Segundo a descrição do produto, esta versão de The Last of Us será completamente reformulada, construída desde o início para o PlayStation 5 (PS5). O remake promete reproduzir fielmente o conteúdo do original, mas com jogabilidade modernizada como exploração e combate melhorados, controles aperfeiçoados e opções de acessibilidade expandidas.

Apesar de não haver menção aos gráficos, o trailer vazado está em resolução 4K e taxa de quadros de 60 FPS. O game supostamente estará disponível em uma versão comum por US$ 70 (em torno de R$ 340) e na versão The Last of Us Part 1 Firefly Edition por US$ 100 (por volta de R$ 487) que incluiria o DLC Left Behind.

Em The Last of Us, a civilização foi quase completamente destruída por um fungo capaz de transformar pessoas em algo parecido com zumbis, com mutações que ficam mais agressivas conforme o tempo em que elas estão contaminadas aumenta. Os jogadores controlam Joel, um contrabandista que tem que levar uma menina chamada Ellie, imune contra o fungo, para um grupo intitulado Vagalumes, para tentar obter uma cura que salve a humanidade. A história continua na sequência The Last of Us 2, lançada em junho de 2020 para PlayStation 4 (PS4).

Rumores anteriores já apontavam para a existência do game há algum tempo e, recentemente, novas informações surgiram sobre uma data de lançamento ainda para 2022. Uma notícia negativa desses vazamentos, no entanto, é a informação de que outro aguardado título exclusivo da Sony, God of War: Ragnarok, teria sofrido um atraso para 2023.