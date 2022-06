Tudo sobre Galaxy A33: ficha técnica, preço e lançamento

O Galaxy A33 é um celular Samsung com ficha técnica interessante para a sua faixa de preço, atualmente em R$ 2.249 . O smartphone traz câmera quádrupla de 48 megapixels e display com taxa de atualização de 90 Hz como alguns dos principais atributos do aparelho. Confira, nas linhas a seguir, todos os detalhes do dispositivo da marca sul-coreana.

O modelo conta também uma bateria generosa que deve durar por até dois dias com uso moderado, além da conexão à rede 5G de internet de altíssima velocidade. Ele chegou ao Brasil por R$ 2.699, mas hoje já pode ser encontrado na Amazon com desconto de R$ 450.

2 de 9 Samsung Galaxy A33 — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Galaxy A33 — Foto: Divulgação/Samsung

Ficha técnica do Samsung Galaxy A33

Resolução da tela: Full HD+ (1080 x 2400 pixels)

Painel da tela: Super AMOLED

Câmera principal: Principal de 48 MP, ultra wide de 8 MP, macro de 5 MP e profundidade de 2 MP

Câmera frontal: 13 MP

Sistema: Android 12

Processador: Exynos 1280 (octa-core de até 2,4 GHz)

Memória RAM: 6 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim, MicroSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Dimensões e peso: 159,7 x 74 x 8,1 mm; 186 g

Cores: azul, preto, branco e rosé

Anúncio: março de 2022

Lançamento: abril de 2022

Preço de lançamento: R$ 2.699

Preço atual: R$ 2.249 (Amazon)

Tela e design

3 de 9 O Galaxy A33 possui uma tela de 90 Hz — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy A33 possui uma tela de 90 Hz — Foto: Divulgação/Samsung

O design do Galaxy A33 segue o padrão utilizado pela Samsung em celulares básicos e intermediários, com corpo de plástico em forma de barra e notch na tela em formato de gota. O módulo traseiro de câmeras está abrigado em um relevo no aparelho, que deve ficar disfarçado com o uso de uma das capas disponíveis para o modelo.

O celular tem certificação de proteção IP 67 contra água e poeira, que garante mergulhos de até 30 minutos à profundidade de um metro. A Samsung enfatiza que o celular não é resistente a água em alta pressão e nem a líquidos que não sejam água doce.

No quesito tela, o Galaxy A33 está bem servido. Trata-se de um display de Super AMOLED com proteção Gorilla Glass 5, contra riscos e atualização de imagens a 90 Hz. Essa taxa proporciona a exibição de imagens mais suaves na tela do smartphone. A resolução da tela de 6,4 polegadas é Full HD+ e o sensor de impressão digital fica localizado sob a tela.

O Galaxy A33 é vendido no Brasil nas seguintes cores: preto, branco, azul e rosê.

Câmera do Galaxy A33

O conjunto fotográfico do Galaxy A33 possui quatro lentes principais, que devem proporcionar fotos nítidas e de qualidade correspondente à faixa de preço do aparelho. A câmera principal ainda possui um sistema de estabilização ótica de imagem (OIS) para vídeos mais suaves e capturas detalhadas mesmo com pouca luz.

4 de 9 Câmeras do Galaxy A33 — Foto: Divulgação/Samsung Câmeras do Galaxy A33 — Foto: Divulgação/Samsung

A câmera do Galaxy A33 é distribuída da seguinte forma:

Principal de 48 MP (f/1.8)

Ultra wide de 8 MP (f/2.2)

Macro de 5 MP (f/2.4)

Profundidade de 2 MP (f/2.4)

Frontal de 13 MP (f/2.2)

O sensor macro é próprio para captar detalhes de momentos, da natureza ou mesmo do espaço urbano. Já o sensor de profundidade é utilizado para fotos com foco na cena principal, enquanto todo o cenário ao redor fica borrado, chamado de efeito bokeh ou retrato.

Este conjunto de câmeras possui o recurso de fotos em HDR e filma em 4K, enquanto a câmera frontal filma em Full HD. Já o sensor frontal, voltado para selfies, possui 13 MP.

Desempenho e armazenamento

5 de 9 Apesar de existir versões com mais memória, o Galaxy A33 vendido no Brasil possui apenas 6 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna — Foto: Divulgação/Samsung Apesar de existir versões com mais memória, o Galaxy A33 vendido no Brasil possui apenas 6 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna — Foto: Divulgação/Samsung

O armazenamento do Galaxy A33 segue o padrão que a Samsung adotou na maior parte dos aparelhos intermediários: são 128 GB de memória interna com possibilidade de expansão via cartão MicroSD em até 1 TB.

O processador presente neste aparelho é um Exynos 1280, de fabricação da própria Samsung. Seus oito núcleos, que funcionam a velocidades de até 2,4 GHz, devem proporcionar um bom desempenho aliado à economia de energia. Já a memória RAM é de 6 GB. O aparelho ainda se vale da tecnologia da memória RAM virtual, que promete mais capacidade em algumas situações.

Bateria do Galaxy A33

6 de 9 A bateria do Galaxy A33 pode durar até dois dias — Foto: Divulgação/Samsung A bateria do Galaxy A33 pode durar até dois dias — Foto: Divulgação/Samsung

A bateria de 5.000 mAh deve permitir que o celular fique até dois dias inteiros longe da tomada. A Samsung também conta com recurso de detecção de hábitos de uso baseado em inteligência artificial, que deve otimizar a duração da bateria. E essa bateria ainda ainda conta com recurso de carregamento rápido, com carregadores de até 25W.

É importante mencionar que celular vem com adaptador de tomada, mas o carregador turbo não vem na caixa. Ele é vendido separadamente.

Versão do Android e recursos adicionais

7 de 9 One UI 4 — Foto: Divulgação/Samsung One UI 4 — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy A33 vem equipado com o Android 12 e One UI 4.1, interface da Samsung. Essa versão trouxe melhorias com relação à privacidade e à segurança, com permissões temporárias para aplicativos, gravação de tela e capturas de tela roláveis. E tão logo seja lançado o Android 13, a Samsung deve incluir o A33 na lista de modelos elegíveis para receber a atualização. A promessa é de liberar novidades por até quatro anos.

O aparelho tem NFC, para realizar pagamentos por aproximação, e pode se conectar à redes Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz. O Bluetooth presente no A33 é a versão 5.1.

Internet 5G

8 de 9 O Galaxy A33 já pode utilizar redes 5G — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy A33 já pode utilizar redes 5G — Foto: Divulgação/Samsung

Um dos principais recursos do Galaxy A33 é o suporte à internet 5G, de altíssima velocidade. A nova tecnologia de rede móvel deverá chegar a todas as capitais do país até setembro deste ano. Segundo as previsões, as cidades com mais de 500 mil habitantes receberão o acesso às redes 5G até 2023 e, em 2024, será a vez das cidades com mais de 100 mil habitantes.

Preço do Galaxy A33

9 de 9 Samsung Galaxy A33 — Foto: Reprodução/NotebookCheck Samsung Galaxy A33 — Foto: Reprodução/NotebookCheck

Anunciado em março e lançado em abril de 2022, o Samsung Galaxy A33 já está disponível na Amazon por R$ 2.249.

Com informações de GSM Arena