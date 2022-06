Tudo sobre Galaxy A52S 5G: ficha técnica, preço e lançamento

O Galaxy A52S 5G é um celular Samsung que conta com recursos interessantes para a faixa de preço de R$ 2.050 . A ficha técnica possui como alguns dos destaques a tela Super AMOLED e o processador Snapdragon , que promete dar conta de tarefas mais exigentes. O dispositivo pode ser uma opção atraente para quem deseja bom conjunto fotográfico – com câmera de 64 MP – e conexão 5G sem pagar muito caro. Confira, nas linhas a seguir, todos os detalhes do dispositivo.

Galaxy A52S 5G traz câmera de 64 MP

Ficha técnica do Galaxy A52S 5G

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Painel da tela: Super AMOLED

Câmera traseira: Principal de 64 MP + ultra wide de 12 MP + macro de 5 MP + profundidade de 5 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 11

Processador: Snapdragon 778G Qualcomm

Memória RAM: 6 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim, até 1 TB

Capacidade da bateria: 4.500 mAh

Peso: 189 gramas

Dimensões: 159,9 x 75,1 x 8,4 mm

Cores: preto e branco

Lançamento global: março de 2021

Preço de lançamento: R$ 3.499

Preço atual: R$ 2.057 (Amazon)

Tela e design do Samsung

A tela do Galaxy A52S 5G tem 6,5 polegadas e trabalha com a resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Isso garante ao produto uma alta densidade de pixels por polegada, com taxa na casa dos 405 ppi. A tecnologia utilizada pelo painel é o Super AMOLED, conhecida por entregar níveis profundos de preto e bom contraste. A taxa de atualização do display é de 120 Hz, o que promete efeitos de animação de sistema mais fluidos e melhor aproveitamento durante o consumo de vídeos, filmes ou jogos compatíveis com a funcionalidade.

O design segue a linha do que foi visto nos últimos lançamentos da companhia. Isso significa a presença de bordas mínimas na tela, o que resulta num bom aproveitamento do display com o pequeno furo para abrigar a câmera frontal. As laterais do produto ficaram mais planas e a traseira tem acabamento fosco que lembra metal, embora seja feita de policarbonato.

O conjunto de lentes das câmeras fica organizado numa moldura levemente saliente. Para evitar riscos e arranhões, a companhia equipou o produto com a proteção Gorilla Glass 5 no vidro da tela. Vale mencionar que o aparelho também conta com certificação de resistência à água IP67, o que significa que ele deve sobreviver a uma queda de até um metro de profundidade na água, desde que fique o máximo de 30 minutos submerso. São duas opções de cores para a tampa traseira do Galaxy A52S: branco e preto.

Câmeras do Galaxy A52S

A Samsung destaca a capacidade fotográfica do smartphone intermediário. Isso porque o Galaxy A52S entrega um conjunto quádruplo de sensores na traseira que promete fotos em alta resolução, já que a câmera principal conta com 64 MP.

Conjunto fotográfico do Galaxy A52S 5G dispõe de uma lente de 64 MP

O conjunto fotográfico do Galaxy A52S se distribui da seguinte forma:

Principal de 64 MP (f/1.8)

Wide de 12 MP (f/2.2)

Macro de 5 MP (f/2.2)

Profundidade de 5 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 32 MP (f/2.2)

Tanto a câmera traseira quanto a frontal conseguem fazer vídeos em 4K. Além disso, há também o modo de câmera lenta que consegue capturar até 240 quadros por segundo. A câmera frontal de 32 MP tem boa abertura e promete fotos com boa qualidade e chamadas de vídeo nítidas.

Desempenho do A52S 5G

O Galaxy A52S 5G vem equipado com um chip Qualcomm Snapdragon 778G. O processador gráfico (GPU) é Adreno 642L, suficiente para executar jogos recentes mais avançados sem muita dificuldade. Para multitarefas, o celular entrega 6 GB de memória RAM, o que são valores que devem ser o suficiente para o bom funcionamento do sistema Android nos dias de hoje.

O conjunto do aparelho deve ser suficiente para aguentar aplicativos exigentes do dia a dia, mas será necessário reduzir os gráficos em alguns games muito avançados para ter uma experiência de jogatina sem engasgos. O conjunto é finalizado com o máximo de 128 GB de armazenamento interno, que deve atender bem a maioria dos usuários. É possível ainda expandir a memória via cartão microSD de até 1 TB.

Bateria do Galaxy A52S

A bateria do Galaxy A52S 5G tem 4.500 mAh de capacidade, o que deve ser suficiente para pelo menos um dia de uso moderado, de acordo com a fabricante. Apesar de ser compatível com a tecnologia de recarga rápida de até 25 W, o carregador que vai na caixa é de 15 W. Isso significa que o smartphone precisa de cerca de uma hora e meia ligado na tomada para ir de zero ao 100%. Vale mencionar ainda a presença da entrada USB-C 2.0.

Versão do Android e recursos extras

Galaxy A52S 5G é um dos modelos da Samsung na lista dos que vão receber pelo menos três atualizações de Android

O Galaxy A52S sai de fábrica com o Android 11, com atualização garantida para pelo menos mais três versões do sistema do Google. A gigante sul-coreana utiliza a One U.I 3.1, que é a interface personalizada com novidades como animações mais suaves e maior estabilidade em jogos.

Sobre conectividade, o celular é equipado com internet 5G – tecnologia que ainda está restrita a aparelhos mais caros. Outro ponto importante é a presença de NFC, que possibilita que o usuário realize pagamentos por aproximação.

Preço do A52S

O Galaxy A52S 5G foi anunciado em setembro no Brasil, pelo preço inicial de R$ 3.499, mas já pode ser encontrado por R$ 2.057 na Amazon – um desconto de R$ 1.442.

