TVs com Dual Play viralizam no TikTok; entenda como funciona o recurso

TVs com Dual Play surgiram em 2011 como uma solução da LG para acabar com o "split screen" (tela dividida) em videogames. O recurso usa a mesma tecnologia de televisores 3D, mas com óculos especiais que permitem que cada jogador veja apenas seu próprio ponto de vista no game, em tela cheia. Aposentado em modelos mais atuais, o Dual Play viralizou nos últimos dias no TikTok, em que usuários deixaram seus seguidores curiosos com a funcionalidade.