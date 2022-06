Vaio Z: notebook ganha novo design com fibra de carbono; veja preço

O notebook premium Vaio Z acaba de ganhar uma nova versão no Brasil. O Signature Black foi apresentado pela Vaio na última terça-feira (21) e será distribuído no mercado nacional pela Positivo . O dispositivo ganhou um design com textura exclusiva na cor preto, contando com estrutura de fibra de carbono moldada em 3D. O modelo apresenta um potente hardware composto de 32 GB de memória RAM, armazenamento de 2 TB em SSD , gráficos Intel Iris Xe e processador Core i7 , mas da já superada 11ª geração.

O Vaio Z Signature Black é uma opção interessante para os usuários que trabalham com vídeos e imagens ou que queiram assistir a filmes e séries, pois apresenta um display LCD de 14 polegadas com antirreflexo e bordas finas. A tela possui resolução 4K e também é compatível com HDR, o que promete melhorar a qualidade das imagens exibidas com cores, formas e detalhes visuais mais precisos.

1 de 2 Notebook premium Vaio Z Signature Black é uma opção interessante para quem busca produtividade — Foto: Divulgação/Vaio Notebook premium Vaio Z Signature Black é uma opção interessante para quem busca produtividade — Foto: Divulgação/Vaio

O laptop promete autonomia de 10,5 horas de trabalho contínuo e sua bateria de 53 Wh promete recarga rápida em até 60 minutos. Na conectividade, o aparelho apresenta duas portas Thunderbolt 4 com interface USB-C para transferência de dados com velocidade de até 40 Gb/s. Além disso, conta com porta HDMI, Bluetooth 5.2 e compatibilidade com Wi-Fi 6.

O teclado do Signature Black é retroiluminado, o que pode facilitar o uso durante a noite, e ainda conta com curvatura ergonômica para deixar a experiência do usuário mais confortável. Ele vem no padrão americano. O notebook ainda apresenta uma câmera Full HD de 2 MP que possui infravermelho compatível com o Windows Hello.

2 de 2 Vaio Z Signature Black é novo modelo premium da Vaio no Brasil — Foto: Divulgação/Vaio Vaio Z Signature Black é novo modelo premium da Vaio no Brasil — Foto: Divulgação/Vaio

Para garantir mais segurança para os usuários, o Vaio Z Signature Black é equipado com um chip TPM, que é um processador de criptografia com diversos mecanismos de segurança. Isso torna o laptop resistente a adulterações nas funções de segurança por softwares mal-intencionados.

A primeira versão do Vaio Z chegou ao Brasil em novembro de 2021, e a análise do TechTudo ponderou que o modelo apresenta um hardware com boa performance, mas sua construção não passa muita confiança. A conta que o Signature Black foi desenvolvido com fibra de carbono para que seja, ao mesmo tempo, um modelo ultraleve e mega resistente. Segundo a fabricante, o aparelho passou por testes que incluem quedas em qualquer posição e de até 1,27 m de altura.

O Vaio Z Signature Black na versão com 32 GB de armazenamento pode ser comprado por valores a partir de R$ 23.999 no site oficial da marca no Brasil. Uma outra versão do produto com 16 GB de armazenamento tem valor a partir de R$ 21.599.

No vídeo abaixo, veja dicas para evitar problemas na hora de vender um notebook usado