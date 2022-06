Vale a pena comprar iPhone antigo? Entenda a vida útil do celular

O iPhone 13 é um sucesso de vendas, mas o alto preço do aparelho, a partir de R$ 7.599, pode levar os fãs da Apple a buscarem opções mais em conta no mercado de celulares usados. E um dos diferenciais da marca em relação às outras fabricantes é a liberação de um grande número de updates para o telefone. Enquanto smartphones Android recebem atualizações de software entre dois a quatro anos — caso da Samsung – , os dispositivos da maçã têm novas versões do iOS por cerca de seis anos.

Deste modo, o iPhone 13, que foi lançado em 2021, deverá receber atualizações pelo menos até o iOS 21, que deve chegar em 2027. Por outro lado, o iPhone 8, de 2016, não receberá novas versões do iOS.

iPhone 7 não recebe mais atualizações do iOS

Como funcionam as atualizações da Apple

No início de sua jornada com o iPhone original e o iPhone 3G, a Apple disponibilizava as atualizações por um período menor que nos dias atuais. Os modelos de 2007 e 2008 receberam apenas duas grandes atualizações do iOS. Modelos posteriores receberam updates de software por cinco a seis anos.

iPhone original ou iPhone 2G

O recorde até agora é do iPhone 6S, do iPhone 6S Plus (2015) e do primeiro iPhone SE (2016), que passaram por sete versões de SO até agora. Eles chegaram ao mercado com o longínquo iOS 9.

Vintage ou obsoletos?

A Apple disponibiliza a lista oficial de produtos compatíveis com os sistemas mais recentes, assim como a lista daqueles celulares que podem ser considerados “vintage”, quando a fabricante parou de distribuí-los para venda há mais de cinco e menos de sete anos. É o caso de iPhone 4 (8 GB), iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C e iPhone 6 Plus.

iPhone 11 é o modelo mais antigo à venda oficialmente no site da Apple

Já os produtos considerados “obsoletos” pela Maçã são aqueles que a Apple deixou de distribuir para venda há mais de sete anos. Ou seja, que não constam mais na loja oficial. Atualmente, o modelo mais antigo vendido oficialmente pela marca é o iPhone 11, de 2019.

Como saber o modelo do seu iPhone

Segundo a Apple, existem formas diferentes para saber qual é o modelo do seu iPhone. Em um iPhone 7 ou anterior, o usuário pode conferir o número do modelo na parte traseira do dispositivo. Para o iPhone 8 ou 8 Plus é preciso remover a bandeja do SIM e verificar no slot da bandeja o número do modelo, presente no lado superior (o lado com a tela).

Como saber a versão do seu iPhone

Por fim, para as versões mais recentes dos celulares da fabricante, o caminho é mais simples, pois a informação se encontra no próprio smartphone. Basta desbloquear o telefone em Ajustes > Geral > Sobre. À direita de Nome do Modelo, o usuário verá de qual se trata a versão do smartphone.

Com informações da Apple

