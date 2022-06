Vale a pena ter uma impressora em casa?

Quando pensamos na necessidade de uma impressora ou uma multifuncional em casa, estamos falando de profissionais autônomos, professores, criadores de conteúdo, micro e pequenos empresários, donos de pequenos e-commerces, entre muitos outros trabalhadores. E também de colaboradores de empresas que atuam o tempo todo em home office.

Você precisa imprimir?

Antes de tomar uma decisão de compra, a mais importante pergunta a se fazer é: você precisa imprimir - ou escanear com alta qualidade - documentos, arquivos, etiquetas e outros papéis com muita frequência? Ou muito raramente?

Leve em consideração também os outros moradores da casa. Marido, esposa, irmãos, pais e filhos também poderão usufruir da praticidade e do conforto de ter uma impressora em casa? Ou o equipamento vai ficar encostado e pegando poeira?

É importante pensar nisso porque uma impressora ou multifuncional não pode ficar muito tempo desligada.

Um equipamento parado por longos períodos pode levar a diversos problemas, como vazamento de tinta, entupimento de cartuchos e desalinhamento dos cabeçotes e trilhos. A própria tinta pode criar coágulos e estragar, se ficar muito tempo parada.

O mais indicado é imprimir uma página por semana e fazer sempre a checagem de inicialização, detectando se há algo a resolver.

Para quem precisa imprimir um ou outro documento apenas eventualmente, a melhor opção é encontrar um estabelecimento que tenha xerox e impressoras próximo à sua casa. Você pode tentar negociar um pacote por mês, em um valor mais barato do que a impressão avulsa.

Opções para uso doméstico

Se você precisa fazer impressões e escanear documentos com alguma frequência, por exemplo, todas as semanas, adquirir uma impressora ou uma multifuncional é um investimento que faz sentido.

Atualmente, as impressoras ou multifuncionais domésticas e para pequenos negócios são as mais compactas e mais baratas no mercado. Conseguem imprimir apenas páginas tamanho A4 ou menor (como envelopes) em sua maioria.

Já as impressoras e multifuncionais destinadas a escritórios e ambientes de trabalho são mais caras e mais robustas, para entregar mais agilidade e um custo por página mais baixo.

Impressora jato de tinta, a laser ou ecotanque?

Entre os equipamentos para uso doméstico e para pequenos negócios, é mais comum encontrar os que utilizam cartuchos jato de tinta. Impressoras a laser ou com ecotanque, também chamado de tanque de tinta, são mais recomendadas para escritórios e ambientes com maiores demandas de impressão, mas também há opções para home office.

Impressoras jato de tinta costumam ser as mais baratas no mercado e utilizam cartuchos de tinta preta, ciano, magenta e amarela (padrão CMYK) para imprimir documentos e imagens em P&B e colorido.

A impressão é mais lenta do que outras impressoras, mas um bom equipamento vai entregar alta qualidade, fidelidade nas cores e até mesmo em fotografias, se for utilizado papel fotográfico.

No lado negativo, as impressoras jato de tinta não são indicadas para quem tem grandes demandas de impressão. Nesse cenário, os cartuchos não vão render muito, o processo vai demorar mais tempo e o custo por impressão vai ficar mais alto.

Impressoras com ecotanque existem em modelos para quem faz poucas impressões por dia ou para escritórios que necessitam de uso mais intenso. Nesses equipamentos, ao invés de instalar um cartucho, o usuário completa um compartimento com as tintas líquidas preta e coloridas.

Enquanto as tintas têm custo menor, o preço das impressoras com ecotanque costuma ser um pouco mais alto. A relação custo-benefício vale a pena somente para demandas maiores de impressão. Como dissemos, o equipamento e a tinta não podem ficar parados por muitos dias ou podem ter problemas.

Por fim, as impressoras a laser são mais indicadas para escritórios e empresas, em razão da qualidade e da agilidade, especialmente, para documentos P&B. Para entregar isso, elas são equipamentos maiores e mais caros.

A impressora a laser faz uso do toner, uma espécie de cartucho grande contendo uma tinta em pó que se fixa ao papel com eletricidade estática. E na comparação de custo por página, o toner tende a ser mais econômico do que os cartuchos de tinta.

No lado negativo, embora faça impressão de alta qualidade, a impressora a laser tem desempenho pior em imagens do que a jato de tinta. O preço do equipamento e do toner são mais altos, apesar da melhor relação de custo por página.

Qual escolher?

Podemos concluir que as impressoras jato de tinta são a melhor opção para o profissional ou a pequena empresa em que não há grande demanda de impressões. Se houver necessidade de imprimir documentos todos os dias, você já pode considerar um modelo com ecotanque ou uma impressora a laser pequena.

Mas existem muitos outros fatores para você tomar essa decisão, incluindo o tipo de conectividade e o custo por página de cada tipo de impressora. Leia mais aqui.