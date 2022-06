Vale investir nas ações da Eletrobras usando o seu FGTS? Saiba tudo

É possível declarar interesse nas ações da Eletrobrás, maior empresa de energia elétrica da América Latina e que, atualmente, está em processo de privatização. O procedimento é feito via aplicativo do FGTS , disponível para Android e iPhone ( iOS ), e pode ser realizado até quarta-feira (8). A expectativa do governo é que todo o trâmite ocorra até agosto. Nas linhas a seguir, descubra se investir nas ações da Eletrobrás vale a pena, quanto custa a operação e como declarar interesse pelo app.

Como funciona a privatização da Eletrobras?

Atualmente, a Controladoria-Geral da União possui 72% das ações da Eletrobras. A ideia é, com o processo de desestatização, fazer com que o governo deixe de ser o acionista majoritário, mantendo apenas 45% das ações. O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou o modelo de capitalização, o que significa que a empresa se tornará de capital privado via venda de ações na bolsa de valores.

Quem pode comprar ações e qual é o prazo para isso?

Pessoas físicas e investidores institucionais poderão declarar interesse na compra de ações da Eletrobrás até quarta-feira (8). O procedimento é feito pelo app do FGTS. Assim, os trabalhadores que possuem saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão usar até 50% do valor para declarar interesse nas ações da empresa.

Quanto custa a ação é qual é o mínimo/máximo que posso investir usando o FGTS?

O valor mínimo de investimento para cada ação é de R$ 200 por trabalhador - o que, na prática, significa que, para declarar interesse, é necessário ao menos ter um saldo de R$400 no FGTS. Mas vale lembrar que o valor máximo que cada usuário poderá poderá investir utilizando o FGTS é de 50% da quantia total. Além disso, é importante ter em mente que o saldo do saque extraordinário chega no máximo até R$ 1 mil - ou seja, o maior valor que trabalhadores poderão utilizar para declarar interesse nas ações da Eletrobras é de R$ 500.

O valor de cada ação ainda não é sabido porque será estabelecido somente nesta quinta-feira (9). Ele será fixado de acordo com o número de investidores interessados e quanto cada um pretende investir - mas, vale mencionar, trabalhadores não serão considerados nessa conta.

Quais são os riscos da operação?

O mercado financeiro de ações costuma oscilar, então todo tipo de investimento apresenta algum risco. No entanto, porque a Eletrobras é uma empresa consolidada, é possível que apresente maior resistência às mudanças do mercado. O mais indicado nesses casos é manter um fundo de reservas para casos de emergências e só investir dinheiro que seja extra na sua conta, para não correr o risco de prejudicar sua renda fixa.

Poderei sacar o dinheiro a qualquer momento?

Trabalhadores que consigam de fato investir nas ações da Eletrobras não poderão sacar o dinheiro a qualquer momento. Após o investimento, é necessário aguardar um período de 12 meses para solicitar o resgate das ações. O dinheiro aplicado retorna automaticamente para a conta do FGTS, e a quantia só poderá ser retirada nas condições previstas em lei - como aposentaria e demissão sem justa causa.

Como comprar ações pelo celular?

Você pode declarar interesse na compra de ações da Eletrobras via aplicativo do FGTS. Ao abrir o app, toque em “Autorização de consulta às informações do FGTS”. Depois, vá para a aba “Fundos Mútuos de Privatização”, selecione o Fundo de Privatização para autorização e escolha a instituição financeira. No passo seguinte, vá para o app do seu banco e pressione a opção “Fundo de Privatização da Eletrobras. Em seguida, veja o saldo existente na conta do FGTS e escolha o valor que deseja investir.

