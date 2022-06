Valorant: Last Chance Qualifier será em São Paulo; veja datas e ingressos

A Riot Games confirmou, nesta segunda-feira (27), que o Last Chance Qualifier: Brasil x LATAM 2022, torneio de Valorant , acontecerá em São Paulo do dia 6 ao dia 14 de agosto. O campeonato reunirá quatro equipes do Brasil e quatro times da região de LATAM (América Latina) na busca de duas vagas para o Valorant Champions 2022, o mundial do FPS da Riot Games . Vale destacar que as semifinais e a grande final serão realizadas no Ginásio do Ibirapuera com a presença de torcedores nas arquibancadas.

A venda dos ingressos se iniciará na próxima segunda-feira (4) pelo portal Ticket360. Serão dois mil ingressos disponíveis para o dia 13 de agosto e quatro mil para o dia 14 de agosto. O preço varia entre R$ 80 e R$ 40 a meia-entrada, seguindo a Legislação da Cidade de São Paulo. Mais informações sobre o torneio, como formato e participantes, serão divulgadas nas próximas semanas.

1 de 3 Last Chance Qualifier de Valorant terá final e semifinal no Ginásio do Ibirapuera — Foto: Divulgação/Valorant Esports Last Chance Qualifier de Valorant terá final e semifinal no Ginásio do Ibirapuera — Foto: Divulgação/Valorant Esports

Tanto Brasil como LATAM já contam com uma vaga para o Valorant Champions 2022 cada. É provável que ela fique nas mãos da LOUD, que foi campeã da Etapa 2 do VCT BR no domingo (26), enquanto a vaga de LATAM ainda não está definida. O mundial deste ano será realizado em Istambul, Turquia, entre os dias 2 e 18 de setembro e terá a presença de 16 das melhores equipes do mundo. A OpTic Gaming, campeã do Valorant Masters Reykjavík 2022, é uma das equipes já confirmadas na competição.

Graças ao formato de classificação, é possível que o Brasil conte com até três representantes no mundial, uma situação idêntica à ocorrida no Valorant Champions 2021. Lembrando que no Last Chance Qualifier de 2021, quem se saiu melhor foi a FURIA Esports, que foi campeã e levou a única vaga disponível na edição.

2 de 3 As 16 vagas no Valorant Champions — Foto: Divulgação/Valorant Esports As 16 vagas no Valorant Champions — Foto: Divulgação/Valorant Esports

Etapas antes do mundial

Antes do Valorant Champions e do Last Chance Qualifier, o competitivo do FPS ainda terá seu segundo torneio internacional do ano, o Valorant Masters Copenhagen 2022, que ocorre entre os dias 10 e 24 de julho. Campeã da Etapa 2 do VCT BR, a LOUD já está confirmada na Dinamarca e chega com chances de título após ficar com o vice-campeonato no Valorant Masters Masters Reykjavík 2022. Porém, a vice-campeã da Etapa 2 Ninjas in Pyjamas também pode fazer companhia para a LOUD no torneio.

Para assegurar sua classificação, a NiP precisará passar por outro Last Chance Qualifier que acontece já na próxima quinta-feira (30) em Buenos Aires, Argentina. Os brasileiros enfrentarão a KRÜ Esports em uma série melhor de cinco partidas (MD5) às 16h, no horário oficial de Brasília, e a equipe vencedora ficará com a última vaga no Masters da Dinamarca.

3 de 3 Ninjas in Pyjamas pode ser a segunda representante do Brasil no Masters na Dinamarca — Foto: Divulgação/Valorant Brasil Ninjas in Pyjamas pode ser a segunda representante do Brasil no Masters na Dinamarca — Foto: Divulgação/Valorant Brasil