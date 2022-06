Valorant: LOUD e NiP jogam final do VCT BR 2022 neste domingo; como assistir

A final da Etapa 2 do Valorant Challengers Brazil (VCT Brazil) 2022 acontece neste domingo (26) a partir das 13h, no horário oficial de Brasília, e terá transmissão dos canais oficiais do Valorant Brasil na Twitch e no YouTube. LOUD e Ninjas in Pyjamas se enfrentarão em uma série melhor de cinco partidas (MD5) para definir o título brasileiro desta etapa do circuito e a vaga direta para o Valorant Masters Copenhagen 2022, o segundo torneio internacional de Valorant do ano. Confira, a seguir, mais detalhes sobre como as finalistas chegam para a decisão.