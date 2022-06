Valorant: veja times classificados para os playoffs do VCT BR 2022 (Etapa 2)

A fase de grupos da Etapa 2 do Valorant Challengers Brasil (VCT BR) 2022 chegou ao fim no domingo (12). Os resultados definiram as seis equipes classificadas para os playoffs e as quatro que ficaram pelo caminho. Pelo Grupo A, LOUD, FURIA Esports e Los Grandes garantiram suas vagas na próxima fase, enquanto Ninjas in Pyjamas, MIBR e Vivo Keyd avançaram pelo Grupo B. Stars Horizon, Gamelanders, TBK Esports e Liberty não tiveram um bom desempenho e se despediram da segunda etapa do circuito.

Os playoffs vão acontecer do dia 21 ao dia 26 de junho e decidirão a equipe que levará o título da Etapa 2, que dará a vaga direta para o Valorant Masters Copenhagen 2022, e o prêmio de R$ 100 mil. Todos os jogos seguem sendo transmitidos ao vivo pelos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube.

1 de 2 LOUD e NiP foram as melhores equipes da fase de grupos da Etapa 2 — Foto: Divulgação/Valorant Brasil LOUD e NiP foram as melhores equipes da fase de grupos da Etapa 2 — Foto: Divulgação/Valorant Brasil

Resumo da fase de grupos

O formato do VCT BR 2022 dividiu as dez equipes participantes em dois grupos com 10 integrantes cada. Pelo Grupo A, a atual campeã LOUD esteve presente ao lado de sua rival Los Grandes, FURIA, Stars Horizon e Gamelanders. Sem surpresas, principalmente após o vice-campeonato no último Masters, a LOUD dominou de ponta a ponta os jogos de seu grupo e encerrou essa fase sem perder um único mapa sequer em todas as séries melhores de três partidas (MD3) realizadas.

Correndo por fora, a FURIA perdeu apenas para a LOUD, que ficou com a vice-liderança sem maiores sustos. Por outro lado, Los Grandes e Stars Horizon fizeram um duelo disputado no sábado (11) valendo a sobrevivência na competição. No final, a Los Grandes venceu por 2–0 e carimbou a última vaga do Grupo A na fase eliminatória.

Etapa 2 do Valorant Challengers Brasil 2022 – Grupo A Colocação Equipe Vitórias–Derrotas Vaga 1° LOUD 4–0 Semifinal dos Playoffs 2° FURIA Esports 3–1 Quartas de Final dos Playoffs 3° Los Grandes 2–2 Quartas de Final dos Playoffs 4° Stars Horizon 1–3 - 5° Gamelanders 0–4 -

Diferentemente do Grupo A, o Grupo B contou com doses menores de emoção. As três equipes classificadas do grupo foram definidas com uma semana de antecedência com a vitória da Vivo Keyd sobre a TBK Esports no dia 4 de junho. Esse resultado assegurou a Keyd na terceira colocação, eliminou de vez a TBK e a Liberty e deixou a única emoção do grupo reservada para a disputa pela liderança entre MIBR e Ninjas in Pyjamas.

De um lado, uma equipe que avançou pela Série de Acesso. Do outro, a atual vice-campeã brasileira que conta com experiência internacional no Valorant Masters Reykjavík 2022. O MIBR conseguiu ignorar esse favoritismo da NiP em seu mapa de escolha e se aproximou da vaga na semifinal. No entanto, os ninjas usaram de sua experiência para virar a série em 2–1 e confirmar a invencibilidade e a liderança do Grupo B.

Etapa 2 do Valorant Challengers Brasil 2022 – Grupo B Colocação Equipe Vitórias–Derrotas Vaga 1° Ninjas in Pyjamas 4–0 Semifinal dos Playoffs 2° MIBR 3–1 Quartas de Final dos Playoffs 3° Vivo Keyd 2–2 Quartas de Final dos Playoffs 4° TBK Esports 1–3 - 5° Liberty 0–4 -

Formato dos playoffs

Os playoffs, ou fase eliminatória, usarão o formato de eliminação dupla, com chave superior e chave inferior, onde a equipe só será eliminada da competição se for derrotada em duas oportunidades. As líderes da fase de grupos iniciarão a campanha nos playoffs diretamente nas semifinais, enquanto as demais se enfrentarão pelas quartas de final.

As equipes voltarão a jogar séries melhores de três partidas (MD3) nos playoffs. A exceção será apenas a grande final, que será decidida em uma série melhor de cinco partidas (MD5) entre a vencedora da chave superior contra a vencedora da chave inferior.

2 de 2 Líder do Grupo B, Ninjas in Pyjamas também estará diretamente na semifinal — Foto: Divulgação/Valorant Brasil Líder do Grupo B, Ninjas in Pyjamas também estará diretamente na semifinal — Foto: Divulgação/Valorant Brasil

Calendário

21 de junho, terça-feira – Quartas de final da chave superior

MIBR x Los Grandes (13h)

FURIA Esports x Vivo Keyd (a seguir)

22 de junho, quarta-feira – Semifinais da chave superior

LOUD x MIBR/Los Grandes (13h)

Ninjas in Pyjamas x FURIA/Keyd (a seguir)

23 de junho, quinta-feira

Quartas de final da chave inferior (13h)

Quartas de final da chave inferior (a seguir)

Semifinal da chave inferior (a seguir)

24 de junho, sexta-feira

Final da chave superior (13h)

25 de junho, sábado

Final da chave inferior (13h)

26 de junho, domingo

Grande final (13h)