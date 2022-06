VCT BR 2022: LOUD vence a Ninjas in Pyjamas e conquista o título da Etapa 2

A LOUD superou a Ninjas in Pyjamas neste domingo (26) e é campeã da Etapa 2 do Valorant Challengers Brazil (VCT Brazil) 2022. A equipe de Gustavo "Sacy" Rossi chegou na grande final sem perder mapas, contando ainda com todo o favoritismo do seu lado. A NiP ofereceu resistência e chegou a assustar nas disputas da série melhor de cinco partidas (MD5), mas Gabriel Luiz "bezn1" da Costa e seus companheiros não conseguiram encerrar a invencibilidade da adversária. Foram derrotados por 3–0, com parcias de 13–8, na Bind, 13–10, na Fracture, e 13–6, na Icebox.

Com o resultado, a LOUD levou para casa o valor de R$ 100 mil e também garantiu a vaga direta no Valorant Masters Copenhagen 2022. Apesar da derrota, a NiP levou R$ 75 mil e terá sua oportunidade de avançar para o Masters pelo Last Chance Qualifier. Veja, a seguir, os destaques da decisão, a tabela final de classificação e mais detalhes sobre o próximo torneio internacional de Valorant.

Mapa 1 (Bind)

Para começar a grande final, a LOUD escolheu a Bind. A Ninjas in Pyjamas tem esse como um de seus piores mapas, mas começou bem na defesa, buscando o pistol e o antieco. Depois, no primeiro armado, Erick "aspas" Santos (Raze) fez um avanço rápido para abrir a rodada com um abate e, assim, dar o espaço para a LOUD garantir a vitória perfeita. Gustavo "Sacy" Rossi (Fade) ainda apareceu com um clutch para impedir no limite o defuse da spike e manter o bom momento de sua equipe. Gabriel Luiz "bezn1" da Costa (Breach) tentou trazer a NiP de volta para o jogo ao fazer um 4K com uma Sheriff no econômico de sua equipe, mas a vantagem ficou para a LOUD em 7–5.

Na virada de lados, uma repetição do primeiro half, mas com os lados opostos. Dessa vez na defesa, a LOUD buscou o pistol e o round na sequência para abrir 9–5, mas a NiP, que mostrou uma leitura bastante precisa, venceu no armado e não deixou sua adversária se distanciar no placar. Alexandre "xand" Zizi (Chamber) cresceu no ataque e teve um impacto considerável para ensaiar uma recuperação de sua equipe. No entanto, a LOUD frustrou os planos da NiP ao superá-la em um round econômico e adquirir os recursos e a confiança necessária para fechar a Bind em 13–8.

Mapa 2 (Fracture)

A Ninjas in Pyjamas fez valer seu mapa de escolha no começo. Apesar da derrota no pistol, os Ninjas venceram no econômico e, logo em seguida, assumiram a liderança momentaneamente. Não demorou muito para Felipe "Less" Basso (Chamber) frustrar esse começo interessante da NiP com um 4k, e liderar a LOUD para a virada em 3–2. Gabriel "v1xen" Martins (Brimstone) buscou um clutch na rodada seguinte para tentar interromper o bom momento do adversário, mas não foi o suficiente. A LOUD fez um excelente trabalho no ataque e chegou ao 7–5 no half.

Na segunda metade, NiP sentiu que poderia causar a primeira derrota na LOUD em toda a Etapa 2. A equipe surpreendeu com avanços rápidos, virou o jogo, inclusive vencendo a rodada bônus adversária, e chegou ao 9–7 no marcador. No entanto, a LOUD acordou quando mais precisava e voltou a contar com o impacto causado por Less (Chamber) e as boas jogadas de Matias "Saadhak" Delipetro (Sage). Erick "aspas" Santos (Raze), que estava apagado até então, também se recuperou e foi crucial para impedir a recuperação da NiP e garantir a vitória da LOUD por 13–10.

Mapa 3 (Icebox)

A Ninjas in Pyjamas teve o começo ideal na Icebox. Em uma situação 2v5 no pistol, Gabriel Luiz "bezn1" da Costa (Omen) e Alexandre "xand" Zizi (Killjoy) trouxeram uma heroica vitória para dar confiança no duelo. O azar da NiP foi que Erick "aspas" Santos (Chamber) não repetiu o mesmo rendimento abaixo do esperado na Fracture e passou a mostrar na Icebox a razão de ser considerado um dos melhores do Brasil no momento para ajudar a LOUD a abrir 6–2. Quando tudo parecia perdido para a NiP, Walney "Jonn" Reis (Neon) apareceu para liderar uma boa recuperação para sua equipe, que diminuiu o prejuízo para 7–5.

Apesar do susto no final da primeira metade, a LOUD se manteve superior no mapa. Com uma defesa muito sólida e Felipe "Less" Basso (Viper) chamando mais a responsabilidade, a LOUD foi adquirindo rodada após rodada e se aproximando da vitória. A NiP, após uma pausa tática, arriscou tudo com algumas ultimates, mas o pixel encontrado por Matias "Saadhak" Delipetro (KAY/O) entre as habilidades e a jogada de Bryan "pANcada" Luna (Sage), que levou três na rodada, acabaram com suas chances na Icebox. Com recursos e muita confiança, a LOUD só administrou a situação, fechou o mapa em 13–6 e ficou com a vitória.

Na tabela abaixo, veja a classificação final do VCT BR 2022 (Etapa 2) e a premiação recebida por cada uma das participantes:

VCT BR 2022 (Etapa 2) – Classificação Final Colocação Equipe Premiação Vaga 1° LOUD R$ 100 mil Valorant Masters Copenhagen 2022 2° Ninjas in Pyjamas R$ 75 mil Last Chance Qualifier 3° Vivo Keyd R$ 50 mil - 4° Los Grandes R$ 40 mil - 5°–6° MIBR e FURIA Esports R$ 32,5 mil - 7°–8° Stars Horizon e TBK Esports R$ 25,5 mil - 9°–10° Gamelanders e Liberty R$ 12 ,5 mil -

Masters em Copenhague e Last Chance Qualifier

A LOUD está classificada para o Valorant Masters Copenhagen 2022. A competição acontecerá em Copenhague, capital da Dinamarca, entre os dias 7 e 24 de julho. Ao todo, 12 das melhores equipes do mundo estarão reunidas na cidade em busca da taça, dos pontos de circuito, cruciais para tentar se obter uma vaga no Valorant Champions 2022, e também da premiação em dinheiro - valor que será divulgado em outro momento pela Riot Games.

Apesar de derrotada na final, a Ninjas in Pyjamas terá sua oportunidade de avançar para o torneio internacional pelo Last Chance Qualifier, mesmo caminho traçado pela equipe na Etapa 1. Para conquistar a vaga, a NiP precisará superar a vice-campeã da América Latina em uma série melhor de cinco partidas (MD5). O duelo ocorrerá no dia 30 de junho, às 13h, segundo horário oficial de Brasília, no Centro Costa Salguero, localizado na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina.

Com informações de ValorantEsports e Liquipedia

