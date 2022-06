Vem aí o smartphone da Tesla? Fãs torcem por projeto de Elon Musk

Depois de revolucionar os carros elétricos e iniciar uma jornada fantástica de exploração espacial, agora parece que o empresário Elon Musk também quer se meter na fabricação de celulares. Faz algum tempo que se fala num tal de smartphone da Tesla . Diversos rumores pairam no ar sobre um dispositivo que estaria em linha com os princípios da companhia automobilística. Como deve ser este aparelho? Você confere a seguir.

Apesar da Tesla ainda não ter confirmado o projeto de um novo smartphone, não seria de grande surpresa o anúncio de um celular. Isso porque a companhia carrega o histórico de lançar produtos diferentes do seu portfólio padrão. Como exemplo temos guarda-chuva, apito de aço inoxidável e até mesmo quadriciclo elétrico para crianças.

2 de 3 Imagem de um conceito para o smartphone da Tesla — Foto: ADR Studio Design Imagem de um conceito para o smartphone da Tesla — Foto: ADR Studio Design

Design do smartphone da Tesla

O único lugar em que o smartphone da Tesla “nasceu” foi no mundo dos conceitos e renderizações realizadas por entusiastas. Não houve, até então, qualquer vazamento confiável a respeito da carcaça de um possível celular da fabricante automobilística mais valiosa do mundo.

De qualquer forma, é esperado que o modelo tenha um desenho que siga as linhas do que é tradicionalmente adotado hoje em dia pelo mercado. Estamos falando então da presença de uma tela com bordas mínimas, acabamento em vidro com metal, seguidos pela impressão da logomarca na traseira do produto.

Recursos e especificações

3 de 3 Conceito de como seria o celular da Tesla — Foto: Reprodução/ADR Studio Design Conceito de como seria o celular da Tesla — Foto: Reprodução/ADR Studio Design

É pouco provável que a Tesla crie um sistema próprio para competir com o iOS (Apple) e o Android (Google), que dominam o mercado. A empresa de Elon Musk poderia usar o Android numa versão personalizada.

De qualquer modo, é esperado que o modelo seja equipado com uma tela de 6 polegadas com tecnologia AMOLED ou similar e processador topo de linha de alto desempenho.

Por ser um produto Tesla, é esperado que um possível lançamento seja equipado com um hardware topo de linha (fala-se em 16 GB de RAM, por exemplo), além de recursos especiais. As apostas mencionam a possível compatibilidade com a internet via satélite da Starlink, também de Elon Musk. Uma teoria é de que eles funcionariam onde já existem equipamentos da Starlink (como um prédio ou carro Tesla equipado com antena apropriada, por exemplo).

Outros detalhes seriam carregamento solar, controle remoto de veículo Tesla, câmeras avançadas e, num futuro mais distante, suporte à tecnologia de neurolink –embora a ideia de um computador inteligente que trabalha em conjunto com o cérebro seja apenas ficção científica.

Quando o smartphone seria lançado?

A resposta para essa pergunta pode desagradar a muitos entusiastas de tecnologia móvel e amantes da marca Tesla. É importante ter ciência de que, até o presente momento, o lançamento de um smartphone da empresa de Elon Musk é mera especulação. Os rumores sobre o desenvolvimento do novo produto ainda são muito escassos.

No começo do mês surgiu um boato sobre uma possível nova data para que o Tesla Model Pi ou Tesla Phone venha ao mundo. A especulação menciona abril de 2023.

Algumas estimativas mais otimistas mencionam o lançamento para 2022, mas é pouco provável que isso venha a ocorrer. Caso a marca realmente estivesse preparando em segredo o anúncio para este ano, seria natural que algum detalhe do smartphone já tivesse vazado, como uma ilustração da carcaça, uma tabela de ficha técnica ou, até mesmo, um cadastro suspeito em algum órgão de telecomunicações. Isso não aconteceu até hoje.

O iPhone 14, que deve ser lançado apenas em setembro deste ano, por exemplo, já teve uma série de informações vazadas – mesmo com a Apple trabalhando em absoluto segredo. Os vazamentos são comuns e nem mesmo a Tesla estaria livre disso.

Qual seria o preço do smartphone da Tesla?

As funções esperadas para o celular da empresa de Elon Musk são bem atraentes. Se o modelo realmente existir, os interessados provavelmente terão de pagar um preço elevado, compatível com o valor dos principais topos de linha do mercado.