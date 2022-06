WhatsApp agora permite esconder seu status e foto de contatos; saiba

O WhatsApp agora permite ocultar as opções "Foto do perfil", “Visto por último” , “Recado” e "Status" de contatos específicos da agenda. As melhorias, que estavam em testes no beta desde o início do ano, foram anunciadas oficialmente nesta quarta-feira (15) e ampliam o leque de privacidade no mensageiro. Isso porque, até então, existiam apenas três opções de privacidade: “Todos”, “Meus contatos” ou “Ninguém”. Com o update, veio a opção “Meus contatos, exceto...”, que garante mais autonomia aos usuários. Vale mencionar que a função está disponível para iPhone (iOS) e Android. Saiba a seguir todos os detalhes e como utilizar.