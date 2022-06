WhatsApp: editar mensagens já enviadas pode se tornar realidade; entenda

O WhatsApp deve contar com um recurso de edição de mensagens em breve. Depois do anúncio da possível chegada de ferramentas como filtro de conversas e manutenção de mensagens temporárias à versão beta do Whatsapp para Android , iPhone ( iOS ) e Desktop, agora é a vez da alteração de mensagens de texto. A novidade foi compartilhada na última terça-feira (31) pelo site especializado WABetaInfo, que informou que o recurso está em fase de desenvolvimento atualmente. A seguir, veja tudo sobre o botão de editar texto do WhatsApp que pode ser liberado.

Se incluída na versão oficial do WhatsApp, o recurso de editar mensagens já enviadas será muito útil para quem desejar consertar trechos com erro de digitação, ou para quem precisar refazer textos que foram mandados por engano. Com a implementação, é possível que as mensagens não sejam mais apagadas com tanta frequência por quem faz uso dessa funcionalidade.

De acordo com o portal que divulgou a notícia em primeira mão, não deve existir um "histórico de edições" para poder visualizar todas as alterações que foram feitas numa mesma mensagem - mas isso pode mudar até o lançamento do recurso. Por outro lado, existe a possibilidade de ter um "tempo determinado" para poder realizar modificações no texto enviado, que ainda é desconhecido.

Embora a função esteja em fase de desenvolvimento no beta do aplicativo de mensagens, ainda não foi confirmada uma data específica para que ela fique disponível para celulares Android e iPhone (iOS), ou mesmo em computadores. Vale ressaltar que a ferramenta pode nem sequer ser lançada, já que se trata apenas de um teste.

Contudo, ao que parece, a possibilidade de alterar textos no WhatsApp já havia sido anunciada no Twitter do WABetaInfo há cerca de 5 anos atrás, mas foi descartada pela equipe do app. Segundo rumores, o projeto foi descontinuado por apresentar um funcionamento muito desordenado, o que poderia deixar o uso do recurso confuso e, ao invés de facilitar, piorar a experiência de usuários do mensageiro da Meta.

Com informações de WABetaInfo

