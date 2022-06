WhatsApp libera transferência de dados de Android para iPhone

A novidade chega nesta terça (14) ao iOS 15.4 e à versão mais recente do WhatsApp na Play Store. No entanto, por ora será exibida somente para quem faz parte do programa beta do WhatsApp no Android . Ainda não se sabe quando o recurso chegará a todos os usuários. Também é necessário ter o aplicativo Migrar para iOS .

iOS 15.4 consegue puxar os dados do WhatsApp no Android — Foto: Divulgação/Apple

2 de 3 iOS 15.4 consegue puxar os dados do WhatsApp no Android — Foto: Divulgação/Apple

Já era possível migrar as conversas do iPhone para celulares da Samsung. Aos poucos, portanto, o aplicativo de mensagens mais usado do Brasil atua com as principais empresas do setor para realizar a migração de conteúdos.