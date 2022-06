WhatsApp permite silenciar contatos específicos em chamadas; saiba como

O WhatsApp agora permite silenciar usuários específicos durante ligações, segundo anunciado no Twitter na última quinta-feira (16). Agora, com a novidade, usuários poderão entrar em chamadas de grupo sem necessariamente precisar ouvir todos os contatos presentes na call. Além disso, outra função que o app recebeu é a possibilidade de enviar mensagens individualmente para os participantes durante ligações do tipo - o que facilitará comentários e/ou envio de informações importantes sem atrapalhar a call.