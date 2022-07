WhatsApp pode ganhar novos emojis para reagir no app; saiba como vai ser

O WhatsApp está testando um novo menu de reações com mais emojis, segundo identificou o site especializado WABetaInfo na última quarta-feira (29). A novidade, que aos poucos está sendo liberada para usuários do programa beta do aplicativo, foi encontrada nas versões 2.22.15.6 e 2.22.15.7 do app de testes para Android, e na atualização 22.14.0.71 do beta para iPhone (iOS). Com esse novo menu, além das opções padrão disponíveis nas reações, será possível escolher quaisquer emojis para reagir no WhatsApp. A seguir, saiba mais sobre o novo recurso.